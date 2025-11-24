150.000 € de la Diputación de León para que los pueblos limpien sus fosas sépticas

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Diputación de León publicó la convocatoria de subvenciones, con una cuantía total de 150.000 euros, dirigida a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y sus juntas vecinales para la realización del servicio de limpieza de fosas sépticas correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de noviembre de este año y el 31 de octubre del próximo.

La iniciativa, gestionada a través del área de Desarrollo Rural y Transición Ecológica, busca reforzar la prestación de este servicio en el medio rural y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de tratamiento de residuos.

La convocatoria cuenta con una dotación total de 150.000 euros y permite cubrir hasta el 90 por ciento del coste del servicio, con un máximo de 600 euros por solicitante y por fosa séptica. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria abierta y el procedimiento establece tres ventanas de presentación de solicitudes, con un primer plazo activo hasta el 28 de febrero, un segundo del 1 de marzo al 30 de junio y un tercero y último del 1 de julio al 31 de octubre.

La solicitud debe presentarse a través de la Sede Electrónica de la institución provincial, acompañada de la documentación establecida en las bases, entre la que se incluye la factura del servicio, certificación municipal sobre la empresa ejecutante y justificantes del destino del residuo extraído.

El programa contribuye a que los ayuntamientos y juntas vecinales del entorno rural puedan afrontar un servicio obligado por ley, garantizando que la gestión de los lodos de las fosas sépticas se realice con todas las garantías ambientales y sanitarias. El texto íntegro de la convocatoria y las bases reguladoras se encuentran disponibles tanto en la Base de Datos Nacional de Subvenciones como en la página web de la Diputación de León.