Adopta a un gato: Calcetines y Patrik, dos hermanos devueltos después de ser adoptados

Calcetines y Patrik son dos hermanitos devueltos a la protectora después de haber sido adoptados. Volvieron sin entender nada, tristes y confundidos… pero aun así siguen siendo puro cariño. Ellos también merecen una segunda oportunidad, una familia que no falle y los quiera de verdad. Están desparasitados, testados negativos y vacunados. Llegan a su nuevo hogar listos para empezar una vida llena de amor. Son nobles, agradecidos y están preparados para llenar de luz la vida de quien les dé su final feliz. Si puedes abrirles tu casa —o conoces a alguien que pueda hacerlo— escribe a la asociación 'Dejamos huella', que tiene página en facebook, donde tiene colgada la historia de estos dos hermanos que buscan familias con un compromiso real, duradero y consciente para que los animales no se conviertan en un problema cuando surgen dificultades.

Las personas que estén intesadas en contar con un animal gatuno como miembro de su familia puede ponerse en contacto con la asociación, que tiene otros candidatos disponibles para alegrar cualquier hogar y una oportunidad para dar una segunda vida feliz en un entorno que les de seguridad y protección.