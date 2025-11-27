La gran cruz de Gaudí

Publicado por Efe Barcelona Creado: Actualizado:

La construcción de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia sigue avanzando según el calendario previsto, y ya se ha colocado el primer brazo horizontal de la gran cruz que la rematará, informa la Junta Constructora del templo proyectado por Antoni Gaudí. Después de colocar el brazo inferior el pasado 30 de octubre y, posteriormente, el núcleo central que unirá todos los brazos, ayer se instaló el primer brazo horizontal, el orientado a la fachada del Nacimiento. Próximamente se instalará el segundo brazo, orientado a la fachada de la Pasión. Los brazos siguen la geometría de doble giro característica del conjunto y presentan una forma octogonal en el extremo interior, que conecta con el núcleo, y una forma cuadrada en el extremo exterior. Cada pieza tiene un peso aproximado de 11,30 toneladas y mide 4,40 x 4,50 x 4,50 metros.

El proceso para montar este brazo comenzó a primera hora. La pieza estaba situada en el espacio de trabajo habilitado en la cota 54 del templo. Desde ahí, y una vez sujeta, la grúa la ha elevado hasta los 163 metros de altura para, en un proceso de gran exigencia técnica, hacer encajar el brazo con el núcleo de la cruz. Durante las próximas semanas se prevé la llegada de los tres brazos restantes. En esta llamativa maniobra participaron varios operarios especializados supervisaron desde las alturas todo el proceo y completaron la colocación del brazo, el orientado hacia la fachada del Nacimiento. Coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, la culminación de la torre de Jesucristo será un hito histórico en la Sagrada Familia y un homenaje a su arquitecto.

La coronación de la Torre de Jesús, con la que la Sagrada Família, convertida ya en la iglesia más alta del mundo, alcanzará los 172,5 metros de altura, culminará en las próximas semanas. El pasado 30 de noviembre se instaló el brazo inferior y luego se colocó el núcleo, en el que hoy se ha unido el primero de los cuatro brazos horizontales.

