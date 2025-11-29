La marcha por Palestina de este sábado en León, en imágenes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La plataforma Llión con Palestina recorrió este sábado el centro de León en apoyo del pueblo palestino con motivo del 78 aniversario de la partición de Palestina a manos de la ONU. La plataforma denuncia el «falso acuerdo de paz», tiempo en el que Israel ha asesinado a más de 300 palestinos. Decenas de personas reclamaron el embargo de armas a Israel.