La marcha por Palestina de este sábado en León, en imágenes
a plataforma Llión con Palestina recorrió este sábado el centro de León en apoyo del pueblo palestino
La plataforma Llión con Palestina recorrió este sábado el centro de León en apoyo del pueblo palestino con motivo del 78 aniversario de la partición de Palestina a manos de la ONU. La plataforma denuncia el «falso acuerdo de paz», tiempo en el que Israel ha asesinado a más de 300 palestinos. Decenas de personas reclamaron el embargo de armas a Israel.