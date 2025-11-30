II Torneo de Navidad Tenis de Mesa de Párkinson León

Publicado por Dl León Creado: Actualizado:

Parkinson León organiza el El II torneo de Navidad de tenis de mesa. El torneo está dirigido a enfermos/as de párkinson asociados y que regularmente realizan esta actividad, y abierto al resto de enfermos/as o patologías afines, que quieran acercarse a jugar, no importa el nivel de experiencia. Se jugará en horario libre a convenir, preferentemente de mañana, pudiendo haber alguna excepción. El objetivo del presente Torneo es hacer ejercicio físico tan útil y necesario en la enfermedad de párkinson, consiguiendo que a través del tenis de mesa se lleve a cabo de forma dinámica y divertida, así como dar visibilidad a la enfermedad y a la Asociación Parkinson León. Existen actualmente diferentes estudios sobre los beneficios de este deporte en enfermedades neurodegenerativas, se trabaja la coordinación, el equilibrio, la atención…