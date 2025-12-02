Comienza la búsqueda titánica de la UME de León y la Policía de Asturias de Mari Trini en la balsa de Berbes

La UME de León y la Policía de Asturias realizan la misión en la balsa de la mina de Berbes.ISOLINA CUELI

La Unidad Militar de Emergencias (UME) de León trabaja desde primera hora de este martes en las labores de achique de la balsa de Berbes (Ribadesella. Asturias) con el fin de acceder a los vehículos sumergidos donde podrían estar los restos de una madre y su hija desde hace 38 años.

Se trata del operativo ordenado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón para intentar localizar posibles restos de María Trinidad Suardíaz Suero y su hija Beatriz da Silva Suardíaz, desparecidas en 1987 y cuya pista se perdió en León en julio de aquel año.

La UME ha desplegado una manguera azul que conecta la balsa de la antigua mina de fluorita con el mar para evacuar el agua. La operación está dirigida por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía de Asturias y participan otros grupos especiales, como el Goit. Medio centenar de militares de la base Conde de Gazola del V Batallón de la UME dan apoyo a esta búsqueda titánica que se ha reanudado después de casi ocho años desde que se registró la casa de Berbes en la que vivió Mari Trini con su hija y su marido, Antonio Da Silva, principal sospechoso de la desaparición.

En 2016, la UME ya participó en otra búsqueda que se hizo con retroexcavadora en el solar de la vivienda de Matadeón de los Oteros, en la que también vivió Mari Trini y de la que fue rescatada por la Guardia Civil en 1986, tras pedir auxilio a los vecinos.