Mañueco defiende su compromiso con “la igualdad, la inclusión y los derechos de las personas con capacidades diferentes”

La reina Letizia acude a la reunión del Consejo Del Real Patronato sobre Discapacidad y a la entrega de los premios Nacionales de Discapacidad en la celebración del Día Internacional de la Discapacidad, a la que también asiste el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.David Arranz

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendió hoy su compromiso con “la igualdad, la inclusión y los derechos de las personas con capacidades diferentes”, durante su participación, en el Crea del Alzheimer de Salamanca, en el acto de entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad ‘Reina Letizia’, otorgados por el Real Patronato sobre Discapacidad y presididos por la propia monarca.

Fernández Mañueco recordó, en un discurso recogido por Ical, que los servicios sociales de Castilla y León “están valorados como los mejores de España” y que la Comunidad cuenta con “la mejor ratio nacional de plazas para personas con discapacidad”, con el objetivo de ofrecer una “atención de calidad”.

Además, el jefe del Ejecutivo autonómico recordó que Castilla y León dispone de una legislación avanzada en esta materia, “reforzada en esta legislatura”, a la vez que señaló la apuesta de la Junta por la inserción laboral como “vía fundamental de integración social”, con un “apoyo intenso” a los centros especiales de empleo, que han experimentado un “crecimiento notable” en los últimos años.

El presidente aseguró que “Castilla y León continuará avanzando en derechos sociales y en igualdad, inclusión y dignidad”, y destacó que “trabajar por la igualdad de oportunidades para que cada persona sea protagonista de su vida es una de las tareas más valiosas que puede asumir un gobierno”.

Finalmente, agradeció la “implicación” de la reina Letizia en esta materia y la “excelente labor” que realiza el Real Patronato sobre Discapacidad. Asimismo, destacó la importancia que tiene reconocer “el esfuerzo y la contribución de quienes fortalecen la cohesión social y hacen mejor al conjunto de la sociedad”.