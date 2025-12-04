Pino Navarro, endocrinóloga: "En los casos más graves, las mujeres deportistas pierden sus ciclos menstruales y no pueden quedar embarazadas”

La gimnasta de Estados Unidos, Gabrielle Douglas, durante su ejercicio en las barras en la final del equipo femenino de gimnasia rítmica.ap

El histórico éxito de la selección española femenina de fútbol en la Nations League ha puesto de manifiesto no solo el talento deportivo nacional, sino también la necesidad de abordar cuestiones de salud reproductiva en atletas de alto rendimiento. Mientras celebramos los logros deportivos de esta generación dorada, los especialistas advierten sobre las consecuencias que una carrera deportiva de élite puede tener en la fertilidad femenina, un aspecto frecuentemente ignorado en el mundo del deporte profesional.

Los expertos del Instituto Bernabeu han analizado detalladamente cómo la práctica intensiva del deporte afecta la capacidad reproductiva tanto en hombres como en mujeres. Esta cuestión cobra especial relevancia en el contexto actual europeo, donde España presenta uno de los panoramas más preocupantes en términos de natalidad. Las estadísticas revelan que el 39,7% de los nacimientos en nuestro país corresponden a madres de 35 años o más, edad considerada crítica para la fertilidad femenina.

Para las deportistas de élite, esta problemática se intensifica considerablemente. La exigencia física extrema, las variaciones de peso corporal y las alteraciones hormonales derivadas de entrenamientos intensivos pueden comprometer seriamente su capacidad reproductiva. Sin embargo, los especialistas aseguran que es posible conciliar una carrera deportiva de máximo nivel con la maternidad, siempre que se adopten medidas preventivas adecuadas.

La victoria reciente frente a Alemania ha confirmado que el fútbol femenino español vive su mejor momento histórico. Detrás de estos éxitos se esconde una dedicación absoluta y un sacrificio personal extraordinario que, aunque culmina en reconocimientos deportivos, conlleva riesgos significativos para la salud reproductiva de las jugadoras.

La doctora Pino Navarro, directora del departamento de endocrinología del Instituto Bernabeu, explica con claridad este fenómeno: "Inicialmente las mujeres deportistas conservan sus ciclos menstruales y su capacidad ovulatoria, pero presentan una disminución de la secreción de progesterona durante la segunda fase del ciclo menstrual. La importancia de ello radica en que la fertilidad puede verse comprometida por esa deficiencia de progesterona que es la hormona responsable de una buena implantación del embrión. Así pues, podemos encontrar mujeres deportistas con fallos de implantación o abortos precoces. En los casos más graves, las mujeres deportistas pierden sus ciclos menstruales y no pueden quedar embarazadas por ausencia de ovulación".

Este riesgo no discrimina entre disciplinas deportivas, afectando potencialmente a cualquier mujer que sobrepase los niveles recomendados de actividad física. "El incremento rápido e intenso del ejercicio, como el que realizan las atletas al prepararse para una competición, puede llevar a que, en los casos más graves, las mujeres deportistas pueden tener imposibilidades de quedarse embarazadas", señala la doctora Navarro.

Las investigaciones han identificado que no todas las disciplinas deportivas presentan el mismo nivel de riesgo para la salud reproductiva. Las actividades que implican bajo peso corporal como el ballet, o aquellos deportes donde la puntuación tiene un componente subjetivo, como el patinaje artístico o la gimnasia rítmica, registran una mayor incidencia de amenorrea (ausencia de menstruación) entre sus practicantes.

En los últimos años, la incorporación masiva de mujeres a deportes de alta exigencia competitiva, como las maratones o ultramaratones, ha provocado un incremento notable en las consultas médicas relacionadas con la preservación de la fertilidad. "Cada vez más recibimos en nuestras consultas a deportistas de alto rendimiento o profesionales que quieren saber cómo pueden planificar su futuro reproductivo o que vienen a realizarse revisiones específicas", confirma la Dra. Navarro.

La problemática de la fertilidad en el deporte de élite no afecta exclusivamente a las mujeres. Los estudios realizados por la Universidad de Córdoba revelan que los entrenamientos intensivos también pueden deteriorar la calidad del semen en atletas masculinos. Aunque la cantidad de espermatozoides no suele disminuir significativamente, parámetros cruciales como la velocidad, morfología e integridad del ADN espermático pueden verse comprometidos.

A este fenómeno se suma el impacto negativo del estrés competitivo, que provoca un aumento en los niveles de cortisol, hormona directamente relacionada con la disminución de la fertilidad. Esta situación agrava la ya preocupante crisis global de calidad espermática, que ha descendido un 51% a nivel mundial, con una alarmante tasa de reducción anual del 2,64%.

Soluciones médicas para preservar la fertilidad en deportistas

Ante esta realidad, la vitrificación de ovocitos emerge como una alternativa efectiva para las deportistas que desean salvaguardar su potencial reproductivo. Esta técnica, que permite conservar óvulos con la calidad correspondiente al momento de su extracción, ofrece a las atletas la posibilidad de postergar su maternidad sin comprometer sus posibilidades de concebir en el futuro.

"El consejo médico a una mujer con brillante carrera deportiva por delante y con deseo de maternidad en el futuro es claro: vitrificar ovocitos cuando la mujer es joven (buena calidad ovocitaria), vivir su carrera deportiva de alto rendimiento y cuando se plantee ser madre, bajar el ritmo de los entrenamientos, aumentar la ingesta y buscar la gestación en condiciones óptimas de receptividad endometrial", explica la Dra. Navarro.

Los especialistas del Instituto Bernabeu también recomiendan estrategias adicionales para minimizar el impacto del deporte intensivo en la fertilidad: "Para mitigar los efectos negativos del ejercicio extremo sobre la fertilidad es fundamental un adecuado aporte nutricional acorde al gasto calórico que implica la actividad deportiva. Aumentar la ingesta calórica, descansar adecuadamente y reducir el ejercicio físico puede ayudar a restablecer los ciclos menstruales normales. En algunos casos, la inducción de la ovulación con fármacos puede ser efectiva, pero se recomienda como una segunda línea de tratamiento tras asegurar una nutrición adecuada".

¿Cómo afecta la Tríada de la Atleta Femenina a la fertilidad?

La denominada Tríada de la Atleta Femenina constituye uno de los principales factores de riesgo para la fertilidad en deportistas profesionales. Este síndrome, caracterizado por la combinación de trastornos alimentarios, amenorrea y pérdida de densidad ósea, afecta principalmente a deportistas que compiten en disciplinas donde el peso es determinante para el rendimiento.

Los datos médicos de 2025 indican que aproximadamente el 20% de las deportistas de élite experimenta alteraciones en su ciclo menstrual durante sus carreras, con cifras que se elevan hasta el 65% en disciplinas como la gimnasia rítmica o el ballet profesional. Estas alteraciones están directamente vinculadas con el déficit calórico crónico y el estrés físico que experimentan las atletas durante sus periodos de máxima competición.

Casos de éxito: deportistas que han compaginado carrera y maternidad

A pesar de los desafíos, el panorama deportivo ofrece ejemplos inspiradores de atletas que han logrado equilibrar exitosamente su carrera profesional con la maternidad. En el fútbol español, varias jugadoras han retornado a la competición de élite tras dar a luz, demostrando que con una planificación adecuada y el apoyo médico apropiado, es posible compatibilizar ambos aspectos vitales.

Los avances en medicina reproductiva han facilitado enormemente esta conciliación. La posibilidad de preservar la fertilidad mediante la congelación de óvulos permite a las deportistas desarrollar plenamente su carrera durante sus años de máximo rendimiento, para posteriormente cumplir su deseo de maternidad sin las limitaciones biológicas propias del envejecimiento ovárico.

El reto principal para muchas de estas atletas continúa siendo la reincorporación a la competición tras el parto. La recuperación física postparto, combinada con la atención que requiere un recién nacido, representa un desafío considerable que requiere un entorno de apoyo adecuado tanto a nivel familiar como institucional.

¿Qué medidas están implementando las federaciones deportivas para proteger la fertilidad?

En los últimos años, diversas federaciones deportivas españolas e internacionales han comenzado a implementar protocolos específicos para salvaguardar la salud reproductiva de sus atletas. Estas medidas incluyen controles médicos periódicos que evalúan parámetros hormonales y metabólicos, así como programas de formación para entrenadores y preparadores físicos sobre cómo adaptar las cargas de entrenamiento.

La Real Federación Española de Fútbol, tras el éxito en la Nations League, ha anunciado para 2025 la creación de un departamento específico de salud reproductiva para sus selecciones femeninas, pionero en el fútbol europeo. Esta iniciativa responde a la creciente concienciación sobre la importancia de proteger el potencial reproductivo de las deportistas sin menoscabar su rendimiento competitivo.

El desarrollo de estas políticas refleja un cambio de paradigma en el deporte profesional, que comienza a integrar la salud reproductiva como un elemento fundamental del bienestar integral de los deportistas, superando la visión tradicional centrada exclusivamente en el rendimiento físico inmediato.