Balcones en Navidad bajo la lupa legal: Le ley puede sancionar el exceso de luces

La fiebre por adornar balcones y terrazas con luces navideñas ya ha comenzado, pero antes de convertir su fachada en un espectáculo luminoso, los propietarios deben tener en cuenta que su entusiasmo podría ser sancionable. Expertos legales advierten que, si bien la decoración es un derecho, el límite lo marca la convivencia y, sobre todo, la Ley de la Propiedad Horizontal.

El principal punto de conflicto es que, aunque el balcón es de uso privado, su fachada se considera un elemento común del edificio.

El Artículo 7.1 de la LPH es claro: los propietarios tienen prohibido "alterar la configuración o el estado exterior del edificio". Si bien la decoración navideña es temporal, una instalación excesiva o poco armoniosa puede ser interpretada como una alteración estética.

Más allá de lo estético, las luces pueden ser fuente de sanciones por molestias o inseguridad.

Si la iluminación instalada utiliza una potencia excesiva, presenta parpadeos intermitentes (efecto estroboscópico) o genera ruidos que afectan a los vecinos, la instalación podría ser considerada una actividad molesta.

El uso de luces de baja calidad o una instalación precaria que pueda generar un riesgo de cortocircuito o incendio también puede motivar la intervención de la comunidad e, incluso, la actuación de las autoridades municipales si incumple la normativa de seguridad. Es fundamental utilizar siempre productos con marcado CE.

En la mayoría de las comunidades, la decoración temporal se tolera por tradición. Sin embargo, los expertos recomiendan a los vecinos:

Revisar los Estatutos: Algunos edificios, especialmente aquellos en cascos históricos o con un valor arquitectónico especial, ya incluyen normas estrictas sobre la decoración exterior.

Comunicar a la Comunidad: Informar al presidente o al administrador es un gesto de cortesía que puede evitar conflictos futuros.

Priorizar la Moderación: Optar por instalaciones discretas que se limiten al espacio del balcón y que no proyecten luz de forma invasiva hacia los pisos vecinos.