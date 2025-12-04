La Policía Nacional confirma que no existen restos humanos en la balsa de Berbes donde se buscaba a Mari Trini y su hija

Trabajos del operativo que ha trabajado en la balsa de Berbes en busca de Mari Trini y su hija.EFE

Se acabó la búsqueda de posibles restos humanos de Mari Trini y su hija Beatriz en la balsa de Berbes. La Policía Nacional ha emitido un comunicado en el que señala que "cumpliendo el mandato del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón se procedió al drenaje de la balsa con el objetivo de establecer la búsqueda de los vehículos donde supuestamente podrían encontrarse los cuerpos de las personas desaparecidas, encartadas en la investigación".

El drenaje y vaciado de la balsa permitió determinar que no existían restos humanos en el lugar y el vehículo descubierto fue descartado, por no coincidir con los modelos relacionados con la investigación, tal y como adelantó Diario de León la tarde del miércoles.

La operación, iniciada el martes 2 de diciembre a las 8.00 horas, desplegó un amplio dispositivo de unidades especializadas de la Policía Nacional como son el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) dependiente del área técnica de la División Económica y Técnica, el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Dirección Adjunta Operativa, Comisaría General de Policía Judicial y Comisaría General de Policía Científica. Por parte de la Jefatura Superior de Asturias miembros del Equipo Desactivación Explosivos (TEDAX), Área de Medios Aéreos (drones), y servicio de Prensa, finalmente por parte de la Comisaría Local de Gijón la UDEV (Unidad Delincuencia Especializada y Violenta) y la Unidad de Prevención y Reacción. Todas las unidades han trabajado de forma coordinada para avanzar en la búsqueda.

Un papel fundamental lo desempeñó el Quinto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V), de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ubicado en la Base Conde de Gazola, San Andrés del Rabanedo, cuya labor fue fundamental debido a la complejidad de los trabajos técnicos.

Sus efectivos instalaron dos bombas hidráulicas de gran potencia y cinco auxiliares, lo que permitió evacuar prácticamente toda la balsa pese a las enormes dificultades derivadas del lodo y sedimentos acumulados.

El dispositivo ha sido posible gracias a un intenso trabajo previo en el que, además de la Policía Nacional, participaron todos los organismos y Administraciones implicadas: Principado de Asturias, Ayuntamiento de Ribadesella, Confederación Hidrográfica del Cantábrico, y el Regimiento de Infantería “Príncipe” Número 3 con sede en Noreña. Las reuniones y estudios técnicos fueron coordinadas por la Delegación del Gobierno en Asturias

La desaparición de María Trinidad Suardíaz y su hija data de hace 38 años si bien la Policía Nacional mantiene abierta la investigación en su empeño por no dejar ningún caso sin resolver.

La reactivación de esta búsqueda en la zona era una de las hipótesis que se contemplaban y tal como se ha señalado anteriormente no ha dado como resultado el hallazgo de ningún resto humano, por lo cual la Policía Nacional continuará con otras líneas de investigación.