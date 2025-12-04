El papa frustra la entrada de las mujeres como diaconisas en la Iglesia Católica

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La comisión vaticana encargada por el papa Francisco en 2020 excluye por el momento la posibilidad de un diaconado femenino, es decir de ordenar diaconisas, pero se abre a la institución de nuevos ministerios que puedan realizar mujeres.

Esta segunda comisión sobre el tema -la primera no fue concluyente por la división entre sus miembros- publicó este jueves sus conclusiones y determinó "que no podrá existir el diaconado para mujeres, entendido como un grado del sacramento del Orden", aunque añade que "por el momento no es posible formular un juicio definitivo, como en el caso de la ordenación sacerdotal".

El diaconato en la Iglesia católica, que solo existe para los hombres, es el grado de consagración anterior al del sacerdocio y no permite oficiar misas, pero sí predicar y administrar algunos sacramentos como el bautismo.

"El statu quo en torno a la investigación histórica y la indagación teológica, consideradas en sus mutuas implicaciones, excluye la posibilidad de avanzar hacia la admisión de mujeres al diaconado, entendido como un grado del sacramento del Orden", dice el informe de la comisión presidida por el cardenal italiano Giuseppe Petrocchi.

También indica que "a la luz de la Sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio eclesiástico, esta evaluación es contundente, aunque actualmente no permite un juicio definitivo, como en el caso de la ordenación sacerdotal", según se lee en las conclusiones de Petrocchi, que además es arzobispo de la ciudad italiana de L'Aquila.

El estudio para la elaboración de este informe de siete páginas se concluyó en el mes de febrero, el cardenal Petrocchi lo envió a León XIV el 18 de septiembre y ahora se hace público a petición del papa.

El documento resume los pros y los contras de esta cuestión.

"Quienes están a favor argumentan que la tradición católica y ortodoxa de reservar la ordenación diaconal (pero también la sacerdotal y episcopal) solo a los hombres parece contradecir la igualdad de condición entre hombres y mujeres a imagen de Dios", afirman los partidarios.

Los que están en contra defienden que "la masculinidad de Cristo, y por lo tanto la de quienes reciben las órdenes, no es accidental, sino parte integral de la identidad sacramental, preservando el orden divino de la salvación en Cristo. Alterar esta realidad no sería un simple ajuste del ministerio, sino una perturbación del significado nupcial de la salvación".

Este último párrafo, se explica en el informe, se sometió a votación y recibió cinco votos a favor para confirmarlo con esta redacción, mientras que los otros cinco miembros votaron por su eliminación.

Asimismo, en el informe sí que se abre a la institución de nuevos ministerios que podrán celebrar las mujeres para fomentar la sinergia con los hombres.

Con nueve votos a favor y uno en contra, se expresó la esperanza de que "se amplíe el acceso de las mujeres a los ministerios establecidos para el servicio comunitario (...), garantizando así también un adecuado reconocimiento eclesial de la diaconía de los bautizados, en particular de las mujeres. Este reconocimiento resultará una señal profética, especialmente donde las mujeres aún sufren discriminación de género".

Pero el cardenal explica que para continuar el estudio es esencial "un examen crítico riguroso y amplio del propio diaconado, es decir, de su identidad sacramental y su misión eclesial, aclarando ciertos aspectos estructurales y pastorales que actualmente no están plenamente definidos".

León XIV ya afirmó en la entrevista que concedió para el libro "León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI" que "por el momento" no tiene la intención de cambiar la enseñanza sobre la posible ordenación de mujeres diaconisas.

El comité estaba integrado por doce personas: el cardenal italiano; el secretario, Denis Dupont-Fauville, miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe; y los otros diez integrantes son cinco mujeres y cinco hombres, entre ellos el español Santiago del Cura.