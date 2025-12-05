La última película del Cine Paramés

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El cine Paramés, todo un emblema en la comarca del Páramo, echa el cierre y parece que será de forma definitiva. A través de un mensaje publicado en redes sociales, el cine ha anunciado este jueves que baja la trapa. Así lo ha transmitido en una publicación en la que se ve una imagen de la fachada del edificio que acoge la sala y un cartel de «cerrado».

El Paramés, que abrió sus puertas en 1954, era uno de los servicios de ocio más importantes de la zona y la noticia ha caído como un jarro de agua fría para los vecinos de Santa María y los pueblos de alrededor. En las citadas publicaciones en redes sociales han sido numerosas las muestras de tristeza por el cierre de las instalaciones, ubicadas en la calle Cirilo Santos.

Una pésima noticia para la comarca, que recibe con pena el anuncio al considerarlo una pérdida de la oferta cultural y de ocio.

El cine Paramés, una histórica monosala dotada de 300 localidades, comenzó en los años 50 proyectando cine mudo y fue heredero del conocido Cine y Patio Casado.