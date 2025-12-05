Tres millones y 1.200 pantallas: la Junta digitaliza centros para mayores contra la soledad

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, firma un protocolo con la Red de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León para fomentar el uso de nuevas tecnologías.Nacho Valverde

La Junta de Castilla y León invirtió tres millones de euros para entregar 1.200 pantallas interactivas a la Red de Federaciones de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León, de las que 82 se instalarán en los centros de día y residencias dependientes. Así lo anunció hoy el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la firma de un acuerdo con esta entidad, dirigido a fomentar el uso de las nuevas tecnologías y que tuvo lugar en el Centro ‘La Costana’ en La Lastrilla, Segovia.

Mañueco explicó que con este paso se busca fomentar el envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada. Durante el acto, además, reiteró el compromiso de la Junta para mejorar la vida de las personas mayores y aseguró que estos dispositivos “van a facilitar la extraordinaria labor que ya de por sí realizan estas asociaciones”, a las que agradeció su trabajo. "Son firmes aliadas de la Junta a la hora de materializar el ‘Programa Integral de Envejecimiento Activo’, mediante el cual se impulsa una vejez saludable con el objetivo tanto de prevenir las posibles situaciones de dependencia como de paliar los contextos de aislamiento social y soledad no deseada”.

Se trata de ofrecer, tanto a las asociaciones de jubilados y pensionistas, como a los centros de día y residencias de la Junta, más herramientas para que las personas mayores puedan ampliar el número y variedad de actividades físicas, como bailes o juegos, de entretenimiento o dirigidas a fomentar su desarrollo cognitivo. “Es un recurso valioso para fomentar la interacción social, pero también para facilitar la rehabilitación y el ejercicio físico, claves para la promover la autonomía de estas personas”, añadió Fernández Mañueco.

Concretamente, detalló que va a suponer una mejora de la comunicación y la interacción social, ya que se van a poder realizar videollamadas, enviar mensajes o conectarse a las redes sociales, dentro de una “apuesta decidida” por el uso de la tecnología para romper las barreas de la distancia y promover un entorno más inclusivo e interconectado. Pero también va a ayudar a la estimulación cognitiva de las personas mayores a través de las actividades que ofrece, como juegos de memoria o ejercicios de lógica que prevengan el deterioro mental, clave para mantener una buena calidad de vida.

Además, estas pantallas van a ser “auténticas ventanas a toda la información de interés para estos colectivos”, ya que van a poder buscar desde noticias hasta programas educativos e incluso la actualidad meteorológica. “Se trata de una manera de fomentar su autonomía, al poder tomar la iniciativa para acceder a aquello que ellos deseen”, recalcó Mañueco.

Estos dispositivos son “muy útiles” también para mejorar la salud corporal de los usuarios, puesto que pueden incorporar aplicaciones para realizar actividad física de manera interactiva o seguir programas de rehabilitación. Actividades que, además de mejorar las habilidades de las personas mayores, también fomentan la interacción social, ya que pueden realizarse en grupo.

Reducir la soledad no deseada

Asimismo, la instalación de estas pantallas también está orientada a que los socios de las asociaciones y federaciones de jubilados y pensionistas que, por tener movilidad reducida o residan muy lejos, no puedan desplazarse hasta los locales, tengan la posibilidad de seguir las actividades y reuniones que allí se desarrollen," una manera de abordar el grave problema de soledad que sufre una parte de los mayores, al darles la oportunidad de seguir reforzando su conexión social".

La adquisición de estas pantallas, de 75 pulgadas y dotadas de todos los requisitos técnicos necesarios para su uso en las sedes de las asociaciones de jubilados y pensionistas de Castilla y León y en los centros de día de la Comunidad, permitirá que las más de 643.000 personas mayores de 65 años que residen en la Comunidad puedan disfrutar de un proceso de envejecimiento activo y saludable.

No en vano, una de las líneas básicas de la ‘Estrategia de cuidados de larga duración y fomento del envejecimiento activo y saludable’ para el periodo 2025-2027 va dirigida, de manera directa, a la dinamización del colectivo de mayores, con el propósito de que estos ciudadanos puedan desarrollar su proyecto vital con la mayor calidad de vida posible.

“El Gobierno autonómico es pionero en poner en marcha programas para promover el envejecimiento activo y saludable que siempre han tenido una gran acogida”, presumió Mañueco, mientras hacía hincapié en el caso del ‘Club de los 60’ con el Carné60CyL o los viajes, el Programa Interuniversitario de la Experiencia o las iniciativas que se desarrollan en colaboración con la Red de Federaciones de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León.

En este caso concreto de las pantallas, además de facilitar el entretenimiento y el ocio de los mayores y fomentar su autonomía, también se trabaja en la reducción de la brecha digital. “Precisamente, esta medida va de la mano de la apuesta de la Junta por la innovación tecnológica al servicio de los colectivos más vulnerables, plasmada en la propia Estrategia de mayores, cuya meta es que mantengan el mayor grado de autonomía posible, así como las relaciones sociales”, señaló el presidente autonómico.

Movimiento asociativo

Una de las “claves” del buen funcionamiento de todos estos programas es el “activo movimiento asociativo” que existe en Castilla y León, donde funcionan 1.912 asociaciones, el 81 por ciento de ellas forman parte de la Red, a las que la Junta apoya para que sus 135.000 socios puedan cumplir sus objetivos.

En 2025, este apoyo económico del Ejecutivo autonómico a la Red de Federaciones de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León ha ascendido a 765.587 euros para sufragar dos iniciativas. por un lado, las actividades del ‘Programa Integral de Envejecimiento Activo’ y, por otro, los Espacios de Encuentro frente a la soledad no deseada.