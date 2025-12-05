Luz verde al 'Pasaporte de vuelta': ayudas para que los castellanos y leoneses en el extranjero regresen a casa

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Consejería de Presidencia resolvió hoy la convocatoria del programa de ayudas ‘Pasaporte de vuelta’, dirigidas a ciudadanos oriundos o procedentes de Castilla y León, residentes en el extranjero o en otras comunidades o ciudades autónomas españolas, para apoyar y facilitar su retorno a la Comunidad de Castilla y León, para el año 2025, según recogió hoy el Boletín Oficial de la Comunidad.

En un principio, se asignaron inicialmente 520.000 euros para este programa, distribuidos en dos líneas de ayuda y posteriormente, se incrementó el presupuesto en 488.600 euros hasta alcanzar un total de 1.008.600 euros.