La casa Josefa Díez

León, marzo de 1954. Luis Aparicio Guisasola firmó este proyecto de Casa de Renta para Josefa Díez González, en un solar de su propiedad sito en la calle Independencia c/v a Arco de Ánimas, cuyas obras llevó a cabo con Rutilio Fernández Llamazares como aparejador. Aparicio levantó el inmueble con estructura mixta de muros de ladrillo, soportes y vigas de hormigón sobre cimientos del mismo material y «forjados autárquicos» de ladrillo. Sin sótano. La planta baja para «almacenes», y en el patio un pabellón con las carboneras abajo y la vivienda de la portera arriba, accesibles desde un portal dotado de escalera de tres tramos con ascensor en su ojo para subir a un primer nivel de oficinas y a otras cinco plantas (la última retranqueada) con 10 viviendas distribuidas por amplio vestíbulo y pasillo central, con estancias homogéneas a la calle y servicios al patio posterior. Dispuso los alzados exteriores simétricos y tripartitos. Basamento de dos plantas; la baja con sencilla portada pétrea por Arco de Ánimas entre los huecos de las tiendas (hoy irreconocibles), y la primera de oficinas revocada con vanos apaisados de marco abocinado y piedra artificial. El cuerpo principal de cuatro plantas; las tres primeras, de ladrillo, presentan tres y cuatro calles de ventanas enmarcadas bajo un cuarto nivel estucado de base escalonada y cruces resaltadas entre vanos con clave dibujada en balcones de antepecho metálico y losa curva sobre vaso avenerado. Arriba del todo, cornisa con peto sutilmente abalaustrado. Y hacia la esquina, verticales cuerpos convexos en voladizo con grandes ventanas, rematados por un frente ornamental con hastial roto y motivos Decó: pedestales y copas, flanqueando un chaflán curvo de aroma neobarroco y huecos recercados entre paños de ladrillo, pilastras e impostas bajo la destacada «peineta» que aloja un pequeño jarrón en hornacina axial… Nueve años después de que Javier Sanz levantara la colindante Casa Teresa Roldán, Aparicio «hacía ciudad» resolviendo un problema estético con cierta originalidad, al tratar de completar la manzana imitando, sin pudor alguno, ese estilo «neoclásico-barroco-localista de ladrillo y piedra, maneras eclécticas y elementos Decó», claramente inspirado en la obra que los hermanos Otamendi levantaban en aquel Madrid de posguerra, hoy testimonio de un tímido primer paso hacia la renovada modernidad.