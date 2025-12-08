Amigos del Mocho se bate con las toallitas en el Bernesga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El colectivo Amigos del Mocho realizó este primer domingo de diciembre la limpieza de las márgenes del Bernesga en su tramo urbano. Las toallitas que llegan al río a través de los colectores fueron la nota dominante de la jornada de limpieza.

El poco cuidado de los leoneses que siguen arrojando este residuo por el inodoro es la causa de los montones de toallitas que recogen en cada hacendera de limpieza.

Con esta jornada, Amigos del Mocho se despide hasta el próximo año. Será el 4 de enero cuando vuelvan a limpiar este tramo entre San Marcos y el puente de Los Leones.

Amigos del Mocho se reúne cada primer domingo de mes a las 10.30 junto a la bolera de San Marcos. Bajo el puente está la placa que recuerda su labor durante más de una década en la capital leonesa, así como a voluntarios fallecidos como José Luis Pérez Soto.