Los españoles gastarán un 4% más en dulces navideños

La industria del dulce prevé facturar hasta un 4 % más en esta Navidad respecto a la del año anterior, unas previsiones «positivas» pese a que materias primas como el cacao y los huevos se han encarecido, sin que el sector haya repercutido esta alza al consumidor al tratarse de una campaña planificada desde hace meses.

Así lo ha asegurado a Efeagro el secretario general de la Asociación Española del Dulce (Produlce), Rubén Moreno, que ha detallado que las previsiones para esta campaña navideña apuntan a un crecimiento en línea con la registrada el año pasado.

Según los datos de Produlce, el consumo en España de turrones y mazapanes durante este periodo representa aproximadamente el 80 % del total, con 290 millones de euros registrados en 2024.

"En el sector somos razonablemente optimistas, ya que, pese al contexto de contención del gasto por parte de los consumidores, sigue habiendo un fuerte vínculo emocional con los dulces navideños y su papel en las celebraciones familiares", ha precisado.

Todo apunta a que el consumo se mantendrá «sólido", especialmente dentro del hogar, donde se concentran los momentos más tradicionales de disfrute en estas fechas, ha previsto la asociación.

Incremento de precios

El sector llega al final de un año marcado por el incremento en el coste de materias primas como el cacao, que aunque este 2025 ha registrado unas bajadas respecto al 2024, su coste sigue siendo elevado, con unos 5.018,96 dólares por tonelada de media. Otro de los productos que se ha encarecido y que se encuentra entre los ingredientes de muchos dulces de Navidad es el huevo. Su precio medio se ha encarecido en España un 18 % en un año, un alza que inició en marzo y que tiene origen multifactorial, mientras en la Unión Europea (UE) este alimento básico ha subido un 10 %, con una inflación en la eurozona del 6,7 %.

Con todo ello, estas fluctuaciones en las materias primas y las tensiones del contexto global no se trasladan directamente al precio final de los turrones y mazapanes.