Medio centenar de personas pedalean a favor de la ELA en San Andrés

La Marcha Ciclista Popular a favor de la ELA, esta mañana.DL

La solidaridad pedalea en San Andrés a favor de las personas que padecen ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Medio centenar de personas han participado esta mañana en la Marcha Ciclista Popular por la ELA en San Andrés, aplazada el pasado 8 de octubre a causa de la adversa climatología.

La Marcha Ciclista Popular y Solidaria ha sido organizada por la Concejalía de Deportes de San Andrés en colaboración con la Asociación Haga Como Haga. La marcha partió a las 11.30 horas de la mañana del pabellón deportivo Urbano González, en las piscinas municipales de Trobajo del Camino.

La recaudación por la inscripción solidaria de 2 euros se destinará íntegramente a la investigación de la ELA. "Con esta actividad, el Ayuntamiento reafirma el compromiso aprobado por unanimidad en Pleno de celebrar cada año un evento solidario que contribuya a visibilizar la realidad de las personas afectadas por esta enfermedad", señala el consistorio sanandresino.

Todas las personas participantes han recibido una camiseta conmemorativa, donada por Caja Rural ya que este regalo estaba previsto para las 100 primeras inscripciones.

Punto de donaciones permanente

Como parte de esta iniciativa, el Centro Deportivo Urbano González mantiene operativo el cajón monedero, un punto permanente de donaciones destinado a la investigación de la ELA.

Cualquier persona puede realizar su aportación solidaria en esta máquina. La recaudación será entregada periódicamente a asociaciones especializadas con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes y favorecer el avance científico.