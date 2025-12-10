Doce hombres y una mujer con nobel

Publicado por Redacción Estocolmo Creado: Actualizado:

Doce hombres y una mujer recogieron el Premio Nobel de manos de Carlos Gustavo de Suecia en una ceremonia en la que se ensalzó el valor de la ciencia y la literatura como antídoto para superar «estos tiempos oscuros, de división, polarización y conflicto» que atraviesa el mundo, informa Efe.

«En un contexto mundial sombrío, de acontecimientos rápidos, impredecibles y confusos, los galardonados de 2025 nos ofrecen la esperanza de que a través del conocimiento, de la integridad y de la creatividad es posible abordar los retos globales a los que nos enfrentamos», subrayó la presidenta de la Fundación Nobel,. A diferencia de los actos celebrados en días previos, los homenajeados no intervinieron. Sus logros fueron ensalzados por portavoces de las instituciones que les han elegido. En Literatura, el premio recae en el autor húngaro László Krasznahorkai, por una visión crítica del mundo contemporáneo. En los ámbitos científicos, los laureados en Física (John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis), Química (Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi), Medicina (Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi) y Economía (Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt) por descubrimientos con potencial transformador para la sociedad.