La ruta del comercio justo

Tricy y Pank vuelven a las calles de León para señalar los caminos del comercio justo. Dos personajes fantásticos que, con su indumentaria extravagante de estética sting punk y una máquina misteriosa, acercan a otro mundo real posible.

Son las rutas teatralizadas por los establecimientos leoneses que están adheridos al sello de comercio justo, una iniciativa del grupo de trabajo León Ciudad por el Comercio Justo, patrocinada por el Ayuntamiento de León, que llega al público juvenil con las funciones mañaneras.

Alumnado de institutos y del centro de educación de personas adultas recorren tiendas como Cascanueces, Intermón Oxfam, Ecolmado, Charada y Miss Cafeína para acercarse a los productos textiles, alimenticios y el café que cumple los requisitos de ética en los precios a productores, sostenibilidad en los procesos de cultivo y elaboración e igualdad entre hombres y mujeres que rigen el comercio justo. Por las tardes, las rutas teatralizadas se centran en los comercios de Equitanea, Ébano y una tienda Bio en la calle Burgo Nuevo. Tricy y Pank guían a los participantes que se pueden apuntar a través de un enlace difundido en la cartelería del evento.

Las rutas empezaron este miércoles y prosiguen jueves y viernes. De las seis rutas, tres se han reservado para institutos, centros de educación para adultos y el Imserso; y otras tres para el público general con una hora y cuarto de duración aproximadamente. Esta campaña se realiza en fechas prenavideñas en las que tradicionalmente el consumo, tanto de alimentos como de regalos, se incrementa. El objetivo de la Concejalía de Comercio es concienciar sobre el consumo responsable y animar a la población a que conozca otra forma de realizar compras y adquirir bienes y servicios producidos bajo criterios éticos. También hace hincapié en la importancia de consumir productos de proximidad y para apoyar al comercio local.

León es una de las ciudades pioneras en la promoción del sello de Comercio Justo en establecimientos locales. Desde 2005 existe un grupo de trabajo y desde 2010 está en la Red de Ciudades por el Comercio Justo. Dos veces al mes hay un mercado ecológico en la plaza del Conde y cada año se entrega el Premio León Ciudad Comercio Justo. En la última edición fue para Urbano González como promotor del mercado con su miel Urzapa.