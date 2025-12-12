'Chicas zombies': la peligrosa tendencia de belleza "enferma" que sacude Hollywood

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En un giro inesperado y preocupante para los expertos en salud mental, el canon estético de 2024-2025 está abandonando las curvas del body positive para abrazar un look que muchos llaman "La Belleza del Agotamiento". Se trata de una estética marcada por la delgadez extrema, las ojeras marcadas, la piel pálida y una apariencia de fragilidad absoluta.

Durante la última década, el ideal de belleza estuvo dominado por cuerpos atléticos o con curvas pronunciadas. Sin embargo, el fenómeno de fármacos para la diabetes usados para perder peso (como el Ozempic) ha acelerado la transición hacia una silueta lineal y huesuda. Lo que antes se ocultaba con corrector, ahora se busca: el rostro demacrado y la mirada cansada.

Rostros esculpidos por la delgadez: Pómulos extremadamente hundidos (muchas veces logrados mediante la bichectomía).

Ojeras intencionadas: El uso de sombras marrones y púrpuras bajo los ojos para simular falta de sueño o melancolía.

Estética 'Indie Sleaze' y Grunge: Una vuelta a la moda de los primeros 2000, donde parecer "recién salido de una fiesta de tres días" es el objetivo.

Varias celebridades han sido señaladas (ya sea por elección estética o por transformación física) como los nuevos referentes de este look:

Bella Hadid: La modelo es el máximo exponente de los rasgos afilados, la piel de porcelana y la mirada lánguida que define esta generación.

Timothée Chalamet: Representa el ideal masculino de esta tendencia: físico menudo, tez pálida y una apariencia de "poeta atormentado" que huye de la masculinidad musculosa tradicional.

Las Kardashian (Kim y Khloé): El cambio más drástico. Tras años de promover las curvas, ambas han reducido drásticamente su tamaño corporal, retirándose implantes y luciendo figuras mucho más finas, marcando el fin de una era.

Anya Taylor-Joy: Con sus rasgos únicos y su palidez natural, la actriz se ha convertido en un icono de esta belleza etérea y casi sobrenatural que encaja perfectamente en el canon actual.

Los psicólogos advierten que esta tendencia es altamente peligrosa, especialmente para los adolescentes en redes sociales como TikTok. A diferencia del look "fit", que al menos promovía la actividad física, el look de "delgadez y cansancio" romantiza la mala alimentación y los trastornos de salud mental.

"Estamos volviendo a una estética que celebra la falta de salud. Las ojeras y la palidez no deberían ser un accesorio de moda, sino señales de que el cuerpo necesita cuidados", advierten desde diversas asociaciones de trastornos alimentarios.