El director de la ESA rechaza las especulaciones sobre el cometa 3I/Atlas: "No son alienígenas"

Publicado por Europa Press Madrid

El director de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, ha rechazado las "especulaciones" que han surgido en torno al cometa interestelar 3I/Atlas que viaja por el interior del sistema solar.

"Lo hemos observado muy bien y puedo asegurar que no son alienígenas, no es lo que algunas especulaciones creen que es. Es un cometa que se mueve a muy alta velocidad y está pasando por nuestro sistema solar. Lo hemos medido, lo estamos observando y sabemos muy bien lo que pasa", ha zanjado Aschbacher en una entrevista a Europa Press en Madrid, donde ha firmado un memorando de entendimiento con IE University.

De hecho, el explorador de lunas heladas de Júpiter (Juice) ha captado recientemente una fotografía de 3I/Atlas que muestran los elementos que salen de él para "entender cómo funcionan los cometas que vuelan a muy alta velocidad" a través del universo y del sistema solar.

El cometa interestelar 3I/Atlas tiene un núcleo estimado entre 10 y 30 kilómetros de diámetro, viaja a una velocidad superior a 68 km/s (unos 245.000 km/h) durante su paso por el interior del sistema solar y su órbita es hiperbólica (no pertenece al sistema solar).

3I/Atlas (C/2025 N1) es el tercer objeto confirmado proveniente de fuera del sistema solar. Fue descubierto el 1 de julio de 2025 por la red ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Chile. Su estudio permite observar material que se formó en otro sistema estelar.

Por otro lado, en relación a cuándo viajará el astronauta Pablo Álvarez al espacio, Aschbacher ha reconocido que es una pregunta que todavía no puede responder, ya que depende de la colaboración de la ESA con la NASA, pero ha asegurado que el objetivo es que el español vuele "en los próximos años" a la Estación Espacial Internacional.

En el marco de los vuelos Artemis, la ESA tiene una acuerdo con la NASA para que los astronautas europeos vuelen a la futura estación espacial lunar Gateway. Los tres primeros astronautas que irán a Gateway serán de Alemania, Francia e Italia.

Aunque de momento no está previsto que un astronauta europeo pise la Luna, Aschbacher ha confirmado que conseguir eso es parte de las negociaciones entre la ESA y la NASA: "Miramos esa posibilidad para el futuro".

También ha afirmado que, si los Estados miembros lo deciden, la ESA está en condiciones de desarrollar las tecnologías necesarias para que Europa lance sus propios astronautas al espacio de manera autónoma, sin necesidad de colaborar con la NASA. "Si la decisión es que Europa quiere lanzar sus propios astronautas y se declara este objetivo a nivel político, podemos hacerlo", ha aseverado.

En relación a viajar a Marte, el líder de la ESA ha advertido de que "está lejos y a veces suena mucho más fácil ir allí de lo que es". "Todavía hay muchos desafíos tecnológicos que deben cumplirse en términos de propulsión, radiación cósmica, también volar hasta allí, repostaje en órbita, volar de vuelta... Así que es realmente bastante complejo", ha subrayado.

Así, ha explicado que los primeros vuelos al Planeta Rojo serán sin astronautas, para exploración robótica. Sin embargo, cree que el ser humano sí pisará Marte: "Sucederá".

La ESA trabaja en una misión robótica para ir a Marte y perforar en la superficie del planeta para buscar rastros antiguos de vida. "Alguna vida pasada que pudo estar allí o no, no lo sabemos, pero queremos tomar una muestra y analizarla para ver si podemos encontrar rastros de vida antigua", ha indicado.

Tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, las relaciones entre la ESA y Estados Unidos han cambiado y, aunque Aschbacher confirma que la NASA siempre será "un socio importante", considera que la ESA necesita volverse "más independiente, más autónoma". "Esto es algo que he propuesto a los Estados miembros, construir autonomía para Europa. Somos un socio fuerte para los Estados Unidos pero también para otro países", ha precisado.

En este sentido, ha hecho hincapié que en la ESA son "muy buenos" en términos de tecnología e ingeniería, ya que Europa cuenta con "algunos de los mejores ingenieros del mundo". "Somos un socio muy fiable y respetado. Siempre entregamos lo que prometemos y esto es muy apreciado por muchos países en todo el mundo y, por lo tanto, la ESA y Europa somos un socio muy atractivo a escala internacional", ha reivindicado.

En cuanto a las relaciones con Rusia, el jefe de la ESA ha recalcado que no tienen cooperaciones excepto en la Estación Espacial Internacional, donde deben trabajar juntos porque los rusos "son responsables de una parte" de esta plataforma.

Con China, en cambio, la ESA sí tienen algunas relaciones en ciencia para, por ejemplo, estudiar el cambio climático, así como la misión Smile, que se lanzará el próximo año.

Por otro lado, Aschbacher ha puesto en valor la importancia de España en el sector aeroespacial después de hacer un "progreso enorme en los últimos años al identificar el espacio como una prioridad". Por ello, ha felicitado a la industria española que, a su juicio, "es excelente".

"Los políticos españoles están muy comprometidos y son muy serios al respecto y, una vez más, gracias y felicidades a España por lo que han logrado", ha agradecido.

De este modo ha hecho referencia al incremento de España en su contribución a la ESA, anunciado en el último Consejo Ministerial celebrado en Bremen (Alemania). España ha alcanzado la cifra de 455 millones de euros de media al año para el periodo 2026-2030, lo que supone un 50% superior a la del anterior periodo.

Aschbacher considera que este incremento "es muy positivo" para España porque "todo lo que se invierte a través de los programas de la ESA vuelve a la industria del país". "España, al invertir en la ESA, está invirtiendo en su propia industria, en su propio país, construyendo capacidad espacial e industria espacial", ha afirmado.

Los Estados miembros, según ha indicado, pueden clasificar su contribución a la Agencia Espacial Europea como gasto en defensa si la financiación proviene del Ministerio de Defensa, y lo pueden declarar entre los compromisos adquiridos de la OTAN.

No es el caso de España, donde la contribución destinada a la ESA proviene del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Agencia Espacial Española, según han informado a Europa Press fuentes de este Departamento.

Precisamente, el Ministerio ha empezado a trabajar en un anteproyecto de Ley de Actividades Espaciales, que busca ordenar de forma sistemática la actividad espacial bajo jurisdicción española y que establecerá requisitos para reducir la basura espacial y exigirá a los operadores disponer de seguros o garantías financieras suficientes para desarrollar actividades espaciales.

Al respecto, el jefe de la ESA ha recordado que hay "diferentes leyes espaciales en diferentes países" y que la Comisión Europea "también está trabajando en una Ley Espacial Europea.

"La ESA tiene mucho que ofrecer, llevamos 50 años desarrollando satélites, asegurando la sostenibilidad en órbita, asegurando que nuestros satélites estén debidamente registrados, funcionando, así que podemos ofrecer mucho para definir el marco legal y lo estamos haciendo, estoy encantado de contribuir con nuestras capacidades a ello", ha agregado.