Alaïa completa en parís una doble muestra de Dior

La Fundación Azzedine Alaïa abrirá este lunes las puertas de la segunda de las dos exposiciones organizadas en París en la recta final de este año para ilustrar la relación entre el modisto francotunecino y la casa Dior, una iniciativa que permite ver piezas del maestro del 'New Look' jamás expuestas. Si en noviembre fue la Galería Dior, ubicada en el histórico número 30 de la calle Montaigne que ahora sirve de museo, la que invitó a descubrir un centenar de piezas nunca antes exhibidas —procedentes de los fondos que Alaïa fue coleccionando discretamente durante décadas— el turno ahora es de la Fundación Azzedine Alaïa, para revelar la influencia que tuvo Dior en sus propias creaciones.

"Él contaba que cuando era adolescente y veía las revistas de moda, siempre le fascinaba la amplitud de los vestidos de Dior. Y quería desentrañar el misterio de esos vestidos, que parecían mantenerse en pie por sí solos", detalló a la prensa Olivier Saillard, director de la Fundación y comisario de ambas muestras.

Esa fascinación se revelará ahora a través unas 70 piezas de alta costura, aproximadamente la mitad con la firma de Alaïa, fallecido en 2017, y la otra mitad de la marca Dior, que colocadas en parejas o grupos dejan patente la atracción y la inspiración que alimentó la creatividad del modisto francotunecino. Se aprecia en la arquitectura de los diseños, en sus líneas y materiales, pero también en sus patrones y colores. Y como en el caso de la exposición inicial de la calle Montaigne, todas las piezas de Dior que se podrán ver ahora en la segunda muestra (titulada 'Azzedine Alaïa y Christian Dior, dos maestros de la alta costura') son también modelos que nunca habían sido exhibidos. Incluso entre las piezas Alaïa hay varias que nunca antes habían formado parte de exhibiciones al público, según precisó Saillard. La muestra de la Fundación estará abierta hasta el 24 de mayo de 2026.