Un leonés investiga cómo frenar el cáncer de piel más agresivo

El joven egresado del grado de Biotecnología de la Universidad de León, Sergio Fernández, investigará la implicación de la bacteria Staphylococcus aureus en la metástasis del melanoma cutáneo, el más agresivo cáncer de piel, gracias a la ayuda de 110.660 euros de la Asociación Española contra el Cáncer (Aecc) para realizar su tesis doctoral.

El estudiante leonés ha sido seleccionado para el contrato predoctoral que se financia con fondos de la asociación para trabajar durante los próximos cuatro años en el Ibiomed, dentro del grupo de investigación Bioactinotec, bajo la dirección del profesor Michal Letek Polberg.

Su objetivo es la exploración del impacto oncoclínico de Staphylococcus aureus en el melanoma y el desarrollo de terapias combinadas para el tratamiento de las infecciones intracelulares crónicas que produce y que son el abono perfecto para desencadenar el melanoma metastásico, el más agresivo.

El 30% de la población mundial tiene esta bacteria en el tracto respiratorio. Normalmente, no causa daños pero está detrás de la neumonía, la endocarditis infectiva y otros tipos de infecciones en la piel. El Staphylococcus aureus ha presentado una resistencia grande a los antibióticos debido a su capacidad de internalizarse en diferentes tipos de células por ser una bacteria intracelular y no extracelular, como se creía hasta hace poco.

La relación entre Staphylococcus aureus y el melanoma se debe a que recientes estudios han demostrado que esta es una de las bacterias que aparece en el microbioma tumoral de este cáncer, lo que unido a su capacidad para llevar a cabo infecciones a nivel intracelular, «va a provocar una serie de alteraciones en las células, tanto en su funcionamiento celular como en su estructura interna», explico Fernández.

Contraer una infección con esta bacteria no quiere decir que se desarrolle un melanoma, «pero sí que va a propiciar un ambiente óptimo para el desarrollo de fenotipos celulares más agresivos, es decir, vamos a tener células tumorales que van a tener una mayor capacidad de invasión y va a ser más difícil desarrollar tratamientos efectivos contra este tipo de células», explicó.

El objetivo principal de la investigación es, por tanto, comprender cómo Staphylococcus aureus interactúa con el melanoma y mediante qué mecanismos lo hace, así como desarrollar posibles terapias basadas en dianas terapéuticas que identifique en este proceso.

Sergio Fernández realizará estudios de las células en diferentes niveles, como estudios transcriptómicos para obtener información genética de las células; estudios proteómicos y metabolómicos para analizar proteínas y moléculas como azúcares, aminoácidos o lípidos para «identificar vías de señalización asociadas a la progresión y resistencia del melanoma en el contexto de la infección» e identificar los biomarcadores específicos de la infección en las células tumorales para el desarrollo de terapias más dirigidas.

En la investigación usará microscopía confocal, «un tipo de microscopía que nos permite identificar, gracias a los marcadores subcelulares, la localización exacta de la bacteria dentro de la célula tumoral para poder así dirigir más esos tratamientos», comentó Fernández.

El proyecto «Desvelando el papel de la bacteria Staphylococcus aureus en la progresión del melanoma y el desarrollo de nuevas terapias» indagará en el reposicionamiento de fármacos que están en el mercado con cultivos celulares en dos dimensiones, organoides y modelos en 3D y en modelos con metástasis.

El estudio permitirá comparar la infección en células de melanoma con infecciones en otras líneas celulares cancerígenas como la del cáncer de mama o cáncer de pulmón.

En concreto, probará en ratones si las terapias «pueden frenar el proceso metastásico en ratones», señaló el investigador. El Staphylococcus aureus es una bacteria que se ha localizado en 135 países y es la causante de 1.270.000 muertes directas al año y 4.950.000 indirectas. Su singularidad es que produce una infección intracelular que elude los mecanismos de defensa.

El joven agradeció la ayuda de la Aecc para poder realizar la investigación que se enmarca dentro de un grupo de trabajo en el Ibiomed vinculado a un consorcio internacional en el que participan siete hospitales, incluido el Caule, y varias empresas, como señaló el profesor Letek.

Estanislao de Luis Calabuig, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en León, destacó el importante papel de la Asociación, que cuenta con la red de investigación en cáncer más extensa del país. «Desde León llevamos invertido desde 2015 más de dos millones de euros en investigación oncológica». Desde 2015, ocho ayudas predoctorales, invirtiendo más de 800.000€ en ellas. Su objetivo es que la investigación incremente la supervivencia en cáncer en un 70% en 2030.

El vicerrector de Investigación de la ULE, Santiago Gutiérrez, destacó que esta investigación es una muestra de las sinergias que se van a generar con la Facultad de Medicina entre titulados de ese grado y otros grados y grupos de investigación. «Va a incrementar la capacidad de captar investigadores», subrayó.

Un potencial que se ve acrecentado con iniactivas como Ibioleón, el consorcio de Sacyl y la ULE, al que ya han solicitado unirse más de cuarenta grupos y que «potenciará significativamente la investigación biosanitaria». «En la ULE potenciamos la investigación para tener investigadores excepcionales», concluyó.