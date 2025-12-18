San Juan de Dios de León vuelve a salir a la calle con sus ‘Cartas que acompañan’ la soledad no deseada

Cartas que acompañan, iniciativa del Hospital San Juan de Dios.Virginia Moran

Personas voluntarias de acompañamiento hospitalario se han dado cita este jueves en el centro de la ciudad en el marco de una campaña que persigue ofrecer un “acto real de conexión y compañía” durante la Navidad a los mayores ingresados.

"Aquí dentro, el tiempo pasa diferente. Las horas se alargan, los días pesan… y aunque estoy bien cuidado, hay algo que duele más que cualquier síntoma: la soledad”, asegura Ángel, protagonista del vídeo lanzado con el apoyo de la Cultural y Deportiva Leonesa.

“Unas palabras bastan para que alguien se sienta acompañado y para transformar su día”, recuerda Laura Abril, responsable de Solidaridad, quien ha recordado que cualquier persona puede responderles a través de la página web.