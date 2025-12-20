Edificio Juan de Badajoz, 11

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

En junio de 1948, Juan Torbado Franco proyectó esta «Casa de Renta» promovida por Asunción Suárez López en un solar del Ensanche Norte, en una esquina de la calle Juan de Badajoz c/v a Sampiro, cuyas obras dirigió él mismo, con Avelino García Láiz como aparejador. Torbado construyó la casa con estructura de muros de carga de «ladrillo macizo ordinario, pilares y jácenas de hormigón armado sobre cimentación de hormigón ciclópeo; los pisos, forjados con ferroladrillo y la cubierta de teja árabe sobre armaduras de madera de chopo bien curado y seco». Sin sótano. Destinó la planta baja a locales comerciales con acceso directo por las dos calles. Hacia Juan de Badajoz, portal justo y escalera con barandilla metálica y pasamanos de madera para subir a tres plantas con 6 viviendas (2 por planta) de más de 60 m2, dotadas de cuatro habitaciones, cocina, despensa, baño y ropero, relacionados por vestíbulo y pasillo entre las calles y un patio de luces. Trazó los alzados exteriores simétricos con la división tripartita de rigor y totalmente revocados. Basamento con los huecos regulares de los locales (cuatro en cada calle) y sencilla portada clasicista, adintelada y recercada, con orejetas dobles y clave resaltada. El cuerpo central en dos niveles. La fachada principal estructurada en cinco tramos (la secundaria en cuatro) con parejas de ventanas verticales superpuestas separadas por caja rectangular y enmarcadas por finas bandas entre esbeltas pilastras toscanas. Las carpinterías de madera, con persianas enrollables del mismo material a la calle y contraventanas al patio. Y el orden de coronación a modo de colosal entablamento con arquitrabe de una faja y cimacio, gran friso con vanos abiertos sobre repisas entre enormes mensulones viñolescos y una prominente cornisa culminando la fachada… Juan Torbado había disuelto su sociedad con Ramón Cañas a mitad de los años 40. Su probada formación académica le permitió seguir instalado en ese Historicismo promovido por el Nuevo Régimen y diseñar fachadas clasicistas de carácter monumental envolviendo programas funcionales distribuidos al modo tradicional, siempre apurando al máximo los aprovechamientos atribuidos por el planeamiento municipal. Todo perfectamente moldurado conforme a los tratados de arquitectura clásica y al «espíritu de la epoca», y… hoy torpemente repintado. Pero no debemos afligirnos…