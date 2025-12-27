San Andrés del Rabanedo busca convertir los locales vacíos en viviendas para dar respuesta al problema de de acceso habitacional

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, en la provincia de León, inició los trabajos para estudiar la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de facilitar la conversión de locales en viviendas como respuesta al problema de acceso habitacional que afecta tanto al conjunto del país como al municipio.

Esta iniciativa surgió tras las consultas y solicitudes recibidas en el Ayuntamiento relativas a la reforma de bajos comerciales para su adaptación a uso residencial, así como ante la constatación del elevado número de locales sin uso existentes que podrían convertirse en viviendas mediante la iniciativa privada.

“Tenemos locales vacíos y personas con dificultades para encontrar vivienda, por lo que es evidente que debemos buscar soluciones que conecten ambas realidades, siempre desde el rigor técnico y el interés general”, apuntó al respecto el concejal de Urbanismo, Alejandro Calvo.

Por este motivo, la Concejalía de Urbanismo se solicitó el estudio de una modificación puntual del PGOU, concretamente del artículo 90, apartado 4, para analizar la posibilidad de que las viviendas situadas en planta baja no estén obligadas a disponer de acceso comunitario, permitiendo el acceso directo desde la vía pública, siempre que se mantengan el resto de condiciones exigidas para esta tipología residencial.

La normativa urbanística ya contempla la posibilidad de viviendas en planta baja con acceso independiente, siempre que se cumplan criterios de habitabilidad, seguridad y salubridad. Además, se mantendrán parámetros técnicos como la correcta cota del suelo acabado, que deberá situarse entre 0,70 metros por debajo y 1,20 metros por encima de la cota de referencia, garantizando así unas condiciones adecuadas de vivienda.

Desde el punto de vista social, la medida permitirá incrementar la oferta de vivienda, contribuir a contener los precios, facilitar el acceso a jóvenes, familias y personas con mayores dificultades y, al mismo tiempo, revitalizar barrios, evitando la degradación urbana derivada de locales vacíos.