Investigación en León: La mujer científica vista a través de 101 películas

Un libro editado por la Universidad de León (Científicas de cine), del que es autor el filólogo Fernando del Blanco, analiza cómo el cine y los medios de comunicación han contribuido a moldear la percepción social de la ciencia y de quienes la ejercen, con especial atención a las mujeres científicas.

Reflexiona sobre el modo en que la cultura audiovisual ha configurado la visión del poder, la inteligencia y el papel de las mujeres en la construcción del pensamiento científico contemporáneo, han informado este sábado fuentes académicas.

De Marie Curie a las heroínas de la ciencia ficción moderna, las películas no solo han retratado a las científicas, sino que también han proyectado sobre ellas las tensiones, los prejuicios y los deseos de cada época, según las mismas fuentes.

El autor propone un recorrido cronológico por hitos fílmicos seleccionados por su relevancia histórica, su impacto cultural y su valor simbólico.

Cada obra se examina desde una doble mirada: estética e ideológica. A través de este análisis crítico y documentado, el lector asistirá a la evolución de las mujeres de ciencia en el cine, de las figuras marginales o idealizadas de los primeros tiempos a las protagonistas complejas y poderosas del siglo XXI.

El texto explica cómo estas transformaciones reflejan los cambios sociales, las luchas feministas y las conquistas simbólicas que, poco a poco, han reescrito el papel de las mujeres en el territorio del saber.

Se trata de un libro imprescindible para comprender cómo la cultura audiovisual ha configurado nuestra visión del poder, la inteligencia y el papel de las mujeres en la construcción del pensamiento científico contemporáneo.

Se puede adquirir por 20 euros en librerías especializadas o en la propia página web de la ULE.