Primer atlas celular de médula lumbar en ratón

Investigadores del grupo de Neuroprotección Molecular del Hospital Nacional de Parapléjicos, en Toledo, han elaborado un atlas transcriptómico del segmento lumbar de la médula espinal en ratón adulto que ofrece una visión detallada de la diversidad celular de esta región crítica para el control motor y sensorial.

Según informa la Consejería de Sanidad en una nota de prensa, un atlas transcriptómico es una especie de guía molecular detallada que cartografía qué genes se activan en cada tipo de célula, en cada tejido u órgano y en diferentes estados: sanos, enfermos, etapas de desarrollo, ha explicado el investigador que lidera este trabajo, Pablo Ruiz-Amezcua.

El equipo, que forma parte del Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha (Idiscam), ha analizado más de 86.000 núcleos celulares procedentes de 16 muestras recogidas en cinco estudios previos y gracias a técnicas avanzadas de secuenciación de ARN y al uso de potentes herramientas informáticas ha conseguido distinguir todas las grandes familias de células presentes en la médula espinal —neuronas, astrocitos, oligodendrocitos y microglía— e incluso han descrito 17 subtipos neuronales diferentes con un nivel de detalle sin precedentes.

Ruiz-Amezcua detalla que los genes silenciosos son aquellos que, aunque forman parte del ADN, no se expresan de forma activa para producir una proteína y permanecen inactivos o apagados, lo cual es fundamental para la regulación celular y otras funciones. La novedad principal del estudio es la inclusión sistemática de ARN no codificantes (ncRNA) —como lncRNAs y pseudogenes— en los análisis de agrupamiento y marcadores; y aunque estos ncRNA representan solo en torno al diez por ciento de la información registrada por célula, su expresión ha resultado ser altamente específica de determinados tipos celulares, actuando como marcadores clave para diferenciarlos. Este atlas transcriptómico proporciona datos y scripts reproducibles.