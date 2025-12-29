Una broma que sale cara: ¿puedo tirar petardos esta Nochevieja o me enfrento a una multa histórica?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Llega la última noche del año y, con ella, la tradicional duda de si el cielo se llenará de luces o si el bolsillo se vaciará de euros. Aunque tirar petardos parece una actividad intrínseca a la Nochevieja, la realidad legal en España para este 2025 es un laberinto de normativas que varían drásticamente según el municipio. Mientras que algunas ciudades permiten el uso de pirotecnia en franjas horarias muy específicas para celebrar las campanadas, cada vez son más los ayuntamientos que publican bandos prohibiendo su uso en la vía pública para proteger a mascotas, personas con hipersensibilidad acústica y evitar accidentes.

Lanzar un artefacto en el lugar o momento equivocado no es ninguna broma administrativa. Las sanciones por incumplir las ordenanzas municipales suelen partir de los 300 euros en sus versiones más leves, como puede ser el uso fuera de horario o en zonas no autorizadas. Sin embargo, si la policía local considera que se ha puesto en riesgo la seguridad ciudadana o si se manipulan productos sin el debido marcado CE, la cuantía de la multa escala rápidamente. En ciudades como Madrid o diversas localidades andaluzas, las infracciones graves pueden alcanzar los 3.000 euros, e incluso llegar a cifras astronómicas de 600.000 euros en casos de extrema gravedad que afecten a la seguridad nacional o causen daños irreparables.

Además de la sanción económica, las consecuencias pueden incluir el decomiso inmediato de todo el material pirotécnico. La Guardia Civil y las policías locales han intensificado los controles para este 31 de diciembre, vigilando especialmente que los productos correspondan a la categoría de edad del usuario y que se respeten las distancias de seguridad. El consejo de las autoridades es claro: antes de encender la mecha, conviene consultar el bando específico de tu ayuntamiento, ya que lo que en un pueblo es una tradición permitida, en el de al lado puede suponer empezar el 2026 con una notificación de embargo en la cuenta bancaria.