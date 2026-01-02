León XIV, tras su visita a León, ilusiona a dos ciudades de Castilla y León con su posible viaje en 2026

Publicado por Redacción / Agencias Roma Creado: Actualizado:

El papa León XIV, después de visitar en su día León, ilusiona ahora a dos nuevas ciudades de Castilla y León a las que podría viajar este 2026, según diversas fuentes.

A lo largo de la historia, solo dos papas han visitado España durante su pontificado. Juan Pablo II, que estuvo en cinco ocasiones, y Benedicto XVI, que pisó España tres veces, fueron la excepción en la lista de los 256 papas que ha tenido la Iglesia.

Aunque ninguno de ellos estuvo en León, lo cierto es que un pontífice sí viajó a la provincia cuando no cuando ejercía de ello. Se trata de León XIV, quien ha estado en la capital en varias ocasiones en el pasado. La visita clave fue en 2002 cuando asistió al centenario del colegio de los Agustinos como Prior General de la Orden y fue nombrado miembro de honor.

En esta ocasión, Madrid y Barcelona podrían ser las principales etapas del viaje del pontífice en el mes de junio. Está previsto que la agenda de esta visita se cierre en la reunión que va a mantener el viernes de la próxima semana en la Secretaría de Estado de la Santa Sede el presidente del episcopado español y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, una cita que fue confirmada este viernes por fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE). La visita de León XIV al territorio español se prolongaría durante varios días y además de las estancias en Madrid, donde se reuniría con los Reyes y también con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en Barcelona, donde visitaría la Sagrada Familia y participaría en los eventos con motivo del centenario de la muerte de Antonio Gaudí, podría incluir otra etapa en Valladolid, Segovia o incluso Canarias.

El anterior Papa, Francisco, que no llegó a viajar a España durante sus doce años de pontificado, manifestó en más de una ocasión su voluntad por visitar el archipiélago canario para conocer de primera mano la realidad de la crisis migratoria. Sin embargo, nunca llegó a concretar esos planes. León XIV, en cambio, mostró claramente su deseo de visitar nuestro país durante el vuelo que le llevó el pasado 27 de noviembre desde Roma hasta Ankara, la capital de Turquía, en el que fue el primer viaje internacional de su pontificado. "Podéis tener más que esperanzas", les respondió a un grupo de periodistas españoles que le acompañaban a bordo del avión cuando le preguntaron si tenía intención de visitar nuestra nación. Tanto durante su etapa como superior general de los agustinos, la congregación religiosa a la que pertenece, como más tarde como prefecto del dicasterio vaticano para los Obispos, Robert Prevost viajó a diversas localidades españolas.

También en la España vaciada

La reunión del próximo viernes, en la que está previsto que se cierre la agenda de la visita papal, tendrá lugar tras el consistorio extraordinario convocado por el Pontífice los días 7 y 8 de enero, una vez concluido el Jubileo y también cerrada la Puerta Santa. En ese encuentro, en el que se espera que León XIV explique a los miembros del Colegio Cardenalicio cómo va a desarrollarse esta primera fase de su pontificado, participarán los purpurados españoles. Precisamente dos de ellos, Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, y José Cobo, arzobispo de Madrid, están convocados el 9 de enero para acompañar a Argüello a la reunión en la Secretaría de Estado de la Santa Sede para programar el viaje de León XIV. Según adelantó el presidente de la CEE tras la reunión que mantuvo con el Papa el pasado noviembre, la visita de León XIV podría incluir una etapa en la llamada España vaciada, es decir, en el interior rural. Podría ser en Segovia capital o en la localidad vallisoletana de Mayorga de Campos, donde durante este 2026 se celebran los centenarios de las canonizaciones de San Juan de la Cruz y de Santo Toribio de Mogrovejo. Éste último fue uno de los evangelizadores de Perú, además de obispo de la diócesis de Chiclayo, de la que también estuvo al frente Prevost. En todo caso, se da por seguro tanto que el viaje comenzaría en Madrid como la estancia posterior en Barcelona, debido a la culminación en las obras de la basílica de la Sagrada Familia y a la posible beatificación del arquitecto Antoni Gaudí, de cuyo fallecimiento se cumplen 100 años el próximo 10 de junio.