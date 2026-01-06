Estas son las terminaciones premiadas y las cantidades que les corresponden en el sorteo de El Niño
Las dos terminaciones de cuatro cifras premiadas con 3.500 euros, las catorce de tres cifras agraciadas con 1.000 euros y las cinco de dos cifras con 400 euros del sorteo del Niño celebrado este martes, han sido las siguientes:
Premios de 3.500 euros a la serie (350 euros al décimo) para los números terminados en:
- 3682
- 1829
Premio de 1.000 euros a la serie (100 euros al décimo) para los números terminados en:
367 643 156 325 511 058 457 510 861 640 400 887 392 248
Premio de 400 euros a la serie (40 euros al décimo) para los números terminados en:
27 54 37 44 94