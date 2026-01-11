Un suelo que cruje

Publicado por Alberto Flecha Creado: Actualizado:

Es un invierno húmedo y frío. Hay noches en León en que el aire no se respira, se empuja. Los abrigos pesan. Algunos —los más atrevidos— sacan las manos de los bolsillos para mirar el móvil y enterarse de lo que está pasando lejos, que es donde siempre parece que pasa lo importante. Aquí abajo, en las calles oscuras de los pueblos y las ciudades, esas noticias llegan sin ruido. Apenas un eco. Y bajo los pies, mezclado con la niebla, el suelo brilla como si quisiera decir algo.

Durante años caminamos sobre ese suelo sin pensarlo. Era un pacto. Algo estable, más o menos previsible. Ahora no. Ahora devuelve otra sensación. No sostiene: refleja. Un espejo roto en el que se ve el final de una época de disimulos. Lo que se decide en Washington o Pekín no se queda allí. No es un rumor lejano. Es una marea que ha venido a limpiar el cemento de los viejos consensos y nos ha dejado expuestos, haciendo que cada paso suene demasiado fuerte. El mundo ha decidido volver a lo de siempre. A la fuerza, sin rodeos. En medio de ese frío ya empiezan a aparecer cuerpos que se mueven de otra manera. Pequeños. Ligeros. No avanzan: corren. No por juego, no por celebración del espacio, sino porque han entendido algo elemental. El terreno ya no admite pausa. El empedrado no responde como antes. No hay fricción segura, solo un brillo traicionero que obliga a corregir cada paso. Corren de espaldas a los edificios que aún permanecen en pie, a esa arquitectura del orden que sigue iluminada pero ya no ampara. Paredes duras, rígidas, convertidas en restos de un tiempo en el que las reglas servían para algo más que para decorar. Detenerse, en esta nueva geografía, es hundirse. No corren hacia un lugar mejor. Delante no hay promesa, solo oscuridad. Pero quedarse quietos pesa más. El presente se ha vuelto una superficie frágil, fina, que cruje bajo el peso de quien espera. Ahí está la paradoja. Mientras los adultos seguimos consultando en la pantalla el mapa de un mundo que ya no existe como creíamos, los cuerpos más ligeros se adaptan antes. No saben adónde van, pero saben que ya hay que moverse. En el suelo del post-consenso no sobrevive la ley mejor escrita, sino la que se aprende con los pies: correr cuando el terreno deja de aguantar.