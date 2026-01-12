El Sepe no lo oculta: cobrar el paro al empezar a trabajar no siempre es buena noticia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El arranque de 2026 ha traído consigo un cambio sísmico en la forma en que el Servicio Público de Empleo Estatal gestiona las prestaciones. En un esfuerzo por modernizar la administración, el organismo ha activado un sistema de abono automático que ingresa de oficio la mensualidad de desempleo a quienes encuentran trabajo. Esta medida busca eliminar de un plumazo los retrasos y el vacío económico que sufrían muchos empleados durante su primer mes en una nueva empresa, garantizando que el dinero llegue a sus cuentas sin necesidad de realizar trámites adicionales ni esperas burocráticas.

La clave de este giro radica en la conexión total entre el SEPE y la Seguridad Social, que ahora detectan en tiempo real cuándo un ciudadano firma un contrato. Gracias a esta tecnología, el sistema no congela el pago al recibir la notificación de alta, sino que procede a liquidar los días correspondientes de manera fluida. Esto supone un alivio financiero inmediato para el trabajador, quien puede afrontar sus gastos diarios mientras espera a percibir su primer salario, evitando el estrés de verse sin ingresos durante la transición laboral.

Sin embargo, detrás de esta aparente comodidad se esconde una letra pequeña que afecta directamente al futuro del trabajador. Al recibir este pago automático, el sistema consume de forma irreversible los días de prestación acumulados en la "hucha" del paro. Cada jornada abonada de oficio es un día menos que el usuario tendrá disponible si vuelve a quedarse sin empleo en el futuro. Es un intercambio de liquidez presente por protección futura que podría penalizar a quienes encadenan contratos temporales o de corta duración.

Ante esta nueva realidad, los expertos advierten de la importancia de vigilar de cerca el saldo de la prestación a través de la sede electrónica. La comodidad de recibir el ingreso sin mover un dedo no debe ocultar que se están agotando derechos de cotización que podrían ser vitales más adelante. Se recomienda a los ciudadanos actuar con cautela y entender que ese dinero extra en el banco no es un bono gratuito, sino el adelanto de un seguro de desempleo que, una vez gastado, ya no se podrá recuperar.