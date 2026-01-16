El Hospital de León marca un hito con el 43% de donantes en asistolia

La provincia de León ha cerrado 2025 con 28 donantes de órganos, de los que 23 se captaron en el Caule y cinco en el Hospital El Bierzo, según el balance hecho público este viernes por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

La provincia de León, con sus dos hospitales públicos, es la tercera que más donantes ha aportado para las donaciones altruistas que gestiona la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en todo el territorio.

La coordinadora de Trasplantes del Caule, Ana María Domínguez Berrot, señaló que el balance es positivo. «Ha sido un buen año, con 23 donantes y dos negativas, que son las habituales». En el caso del Bierzo, la cifra de cinco donantes se considera muy positiva, muy por delante de provincias como Palencia, con un solo donante, igual que Soria, o Segovia, con 4 y Ávila, sin donaciones en 2025.

En León, uno de los hitos ha sido que «ha aumentado bastante la donación en asistolia», comenta Domínguez Berrot. Un total de 10 extracciones se realizaron por este método que capta a pacientes que no fallecen por muerte encefálica, sino por parada cardiorrespiratoria y se realiza para expandir el número de donantes.

En España, la media de donaciones en asistolia es del 40%, cifra que ha superado el Caule en 2025 al alcanzarse el 43% de las donaciones en asistolia. «Nos incorporamos más tarde, pero hemos avanzado», valora.

«Hemos tenido dos negativas pero ha sido un año bueno, con una cifra similar a las que teníamos antes de la pandemia»

La donación en asistolia tiene una especial complejidad y da más trabajo por la preparación previa y la intervención de especialistas en Cirugía Cardiaca para abordar el proceso de extracción.

Otra de las circunstancias atípicas de 2025 en León ha sido una donación infantil por muerte encefálica. «Afortunadamente, son muy pocos niños los que mueren y pueden ser candidatos, aunque en otra ocasión tuvimos una donación infantil en asistolia», precisa la coordinadora de Trasplantes en el Caule.

La asignatura pendiente en el ámbito de las donaciones en el Hospital de León es la elaboración de un protocolo para la donación de órganos de personas que piden la ayuda a morir. «Ha habido algún candidato, pero no se ha podido hacer por contraindicaciones médicas», señala. «Queremos hacer el protocolo y ponerlo en marcha por si surge algún caso, aunque es complejo porque hay muchos protagonistas implicados», explica. Algunas extracciones autorizadas se frustraron por diferentes circunstancias de logística y en algún caso no pudo llegar a evaluarse por sobreocupación del hospital.

Los órganos salvan vidas y las donaciones que se han realizado en Castilla y León han aportado al sistema nacional de trasplantes un total de 241 riñones, 97 hígados, 25 corazones, 62 pulmones y 9 páncreas. Así, entre enero y diciembre se han realizado 261 trasplantes de órganos en los hospitales públicos de Castilla y León (la donación de órganos se coordina a nivel nacional, por eso no todos los órganos generados en una Comunidad se utilizan en ella).

El Hospital de León sólo está acreditado para realizar trasplantes de córnea y autotrasplante de médula ósea, mientras que en El Bierzo destacan por los trasplantes de córneas.

Según los datos de la Junta de Castilla y León, por hospitales, el número de donantes de órganos a lo largo de 2025 fue de 434: Ávila 0, Burgos 21, León 23, El Bierzo 5, Palencia 1, Salamanca 34, Segovia 4, Soria 1, Hospital Clínico Universitario de Valladolid 16, Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid 13 y Zamora 12.

La actividad trasplantadora registrada en los doce meses de 2025 indica que se han realizado 174 trasplantes renales, correspondiendo 85 al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y 89 al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. El centro salmantino ha realizado 11 trasplantes renales de vivo/ cruzado y otros 7 trasplantes de páncreas/ riñón. Asimismo, y gracias al nuevo programa de trasplante pulmonar, 23 pacientes han recibido un trasplante de pulmón en el Hospital charro.