El sello científico Fecyt avala a la revista 'Cuestiones de Género' de la Universidad de León

La revista Cuestiones de Género: de la igualdad y la diferencia, editada por el Seminario Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres de la Universidad de León, cumple veinte años con un hito trascendente.

La publicación, de carácter anual y con veinte números ininterrumpidos, ha recibido recientemente el sello de calidad Fecyt, lo que valida su carácter de publicación científica. El reconocimiento lo otorga la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y «avala la calidad científica, editorial y el rigor de los procesos de evaluación de las revistas académicas».

«Este distintivo supone un importante respaldo al trabajo colectivo desarrollado a lo largo de los años por el equipo editorial, los miembros del Comité científico y, muy especialmente, por las autoras y autores que han confiado sus investigaciones a nuestra revista», valora la directora de la revista, la catedrática de la ULE Ana Isabel Blanco.

El distintivo, añade, «refuerza el compromiso de Cuestiones de Género con la excelencia académica, la transparencia editorial y la difusión de conocimiento crítico en el ámbito de los estudios de género». «Para una revista de estudios de género es un paso muy importante en términos de reconocimiento institucional», señala Blanco. La revista, aunque de carácter académico, nació y tiene una «vocación muy clara de impacto social y de pensamiento crítico», subraya.

El sello Fecyl, del que disponen muy pocas revistas de la ULE, reconoce que «los procesos de evaluación son rigurosos y transparentes» y «es un reconocimiento colectivo al trabajo de muchas personas a lo largo del tiempo».

El Seminario Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres se creó en 2001 y desde entonces ha sido el motor de muchas actividades en estudios de género en la Universidad de León. «Fue la iniciativa intelectual desde la que se impulsó el desarrollo de estudios de género en nuestra universidad y articula actividades de investigación, formación y difusión», explica Blanco, que fue cofundadora de este grupo junto con otras profesoras de la ULE. El Seminario ha impulsado coloquios, seminarios, publicaciones y encuentros académicos interdisciplinarios en torno a las investigaciones sobre mujeres, feminismos y género. En 2005, el propio Seminario creó la revista Cuestiones de Género: de la igualdad y la diferencia como un espacio académico de difusión de trabajos rigurosos en Estudios de las Mujeres, que desde entonces se publica anualmente, de forma ininterrumpida, cada junio. Desde entonces ha sido un punto de encuentro para investigaciones críticas y debate interdisciplinar en estos campos.

Cada número es monográfico. En 2025, el hilo conductor fue ‘50 años de feminismo en España’ y aborda «los profundos cambios que el feminismo y la incorporación de las mujeres a la esfera de lo público han propiciado en nuestro mundo actual». Coordinado por expertas como Alicia Miyares y Ana de Miguel cuenta con un total de 15 artículos de personas invitadas por su prestigio y trayectoria en el feminismo y otros nueve que fueron seleccionados entre los originales enviados por el equipo de editoras y evaluación.

Coeducación y la socialización en la posmodernidad, agenda feminista, la cuestión del género en la física y la tecnología, la agencia feminista en las narrativas audiovisuales, la violencia contra las mujeres... han protagonizado los últimos monográficos. A lo largo de estos veinte años se han publicado en la revista más de 300 artículos.

«Detrás de la revista hay una trayectoria larga y muy constante, no es algo improvisado», recalca la catedrática leonesa. «Ahora el reto es seguir creciendo sin perder identidad», apunta.

El sello Fecyt consolida a la revista «como un espacio de referencia para la publicación de investigaciones rigurosas e innovadoras, y nos anima a seguir impulsando la recepción de trabajos de alta calidad científica».

