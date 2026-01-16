Calendario completo de las ayudas a investigadores de la Agencia Estatal de Investigación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Investigación anuncia por primera vez el lanzamiento de un calendario anual completo con sus convocatorias. Este nuevo calendario de convocatorias ofrece a la comunidad científico-técnica una visión global de la planificación de ayudas prevista a lo largo de todo el año 2026. Al igual que ya se hizo el año anterior, cada convocatoria incluye las fechas exactas de apertura de cada una de ellas.

La iniciativa supone un avance significativo en la forma en que la AEI comunica su programación, facilitando que los potenciales beneficiarios puedan anticipar la preparación de sus propuestas.

Una herramienta centralizada y actualizada

Cada convocatoria incluida en el calendario cuenta con un enlace directo a la información detallada sobre cada una de las ayudas, lo que permite acceder de forma sencilla y centralizada a los requisitos, plazos y procedimientos de presentación.

El calendario de convocatorias se actualizará regularmente si hubiera cambios. Puedes estar al día de las convocatorias e informado/a sobre los posibles cambios que se produzcan suscribiéndote a la newsletter semanal en nuestra página web www.aei.gob.es. También puedes acceder a información actualizada través de nuestras redes sociales.