Calendario completo de las ayudas a investigadores de la Agencia Estatal de Investigación

Cada convocatoria incluida en el calendario cuenta con un enlace directo a la información detallada sobre cada una de las ayudas

Calendario.

Calendario.MINISTERIO DE CIENCIA

La Agencia Estatal de Investigación anuncia por primera vez el lanzamiento de un calendario anual completo con sus convocatorias. Este nuevo calendario de convocatorias ofrece a la comunidad científico-técnica una visión global de la planificación de ayudas prevista a lo largo de todo el año 2026. Al igual que ya se hizo el año anterior, cada convocatoria incluye las fechas exactas de apertura de cada una de ellas.

La iniciativa supone un avance significativo en la forma en que la AEI comunica su programación, facilitando que los potenciales beneficiarios puedan anticipar la preparación de sus propuestas.

Una herramienta centralizada y actualizada

Cada convocatoria incluida en el calendario cuenta con un enlace directo a la información detallada sobre cada una de las ayudas, lo que permite acceder de forma sencilla y centralizada a los requisitos, plazos y procedimientos de presentación.

El calendario de convocatorias se actualizará regularmente si hubiera cambios. Puedes estar al día de las convocatorias e informado/a sobre los posibles cambios que se produzcan suscribiéndote a la newsletter semanal en nuestra página web www.aei.gob.es. También puedes acceder a información actualizada través de nuestras redes sociales.

El objetivo de este calendario es informar a la comunidad científico-técnica de la planificación de las convocatorias en curso que aún no se han resuelto y de las que se publicarán próximamente.

En esta planificación se contemplan inversiones que realizará la Agencia Estatal de Investigación (AEI) con fondos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE) para financiar y cofinanciar las convocatorias gestionadas.

 

CALENDARIO PREVISTO DE LAS CONVOCATORIAS DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN ACTUALIZADO A enero 2026

 
ACRONIMO CONVOCATORIA SOLICITUD PRP CONCESIÓN
ATR2025 Programa ATRAE

abr.-25

 ene.-26 mar.-26
CR3-2025 Certificado R3

may.-25

 feb.-26 mar.-26
CEX2025 Centros de excelencia “Severo Ochoa” y Unidades “María de Maeztu”

may.-25

 abr.-26 jun.-26
PDC2025 Proyectos de Prueba de Concepto

jun.-25

 dic.-25 feb.-26
CNS2025 Consolidación investigadora

jun.-25

 feb.-26 abr.-26
EQC2025 Adquisición de Equipamiento Científico-Técnico

30-sep.-25

21-oct.-25

 mar.-26 may.-26
PTA2025 Contratación Personal Técnico de Apoyo

08-oct.-25

29-oct.-25

 may.-26 sep.-26
PID2025 Proyectos Generación de Conocimiento

20-nov.-25

16-dic.-25

 jul-.26 nov.-26
RYC2025 Programa Ramón y Cajal

19-nov.-25

11-dic.-25

 jun.-26* nov.-26
JDC2025 Programa Juan de la Cierva

25-nov.-25

17-dic.-25

 jun.-26 nov.-26
PTQ2025 Programa Torres Quevedo

27-nov.-25

18-dic.-25

 jun-.26 oct.-26
CPP2025 Proyectos de colaboración público-privada

09-ene.-26

30-ene.-26

 jul.-26 nov.-26
DIN2025 Contratación predoctoral “Doctorados Industriales”

13-ene.-26

17-feb.-26

 jul-.26 oct.-26
GPE2026 Preparación y gestión de Proyectos Europeos y atracción de talento internacional

05-mar.-26

26-mar.-26

 sep-.26 nov.-26
PCI2026-1 Proyectos de Colaboración Internacional 1

08-abr.-26

22-abr.-26

 jun-.26 jul.-26
ATR2026 Programa ATRAE

23-abr.-26

04-jun.-26

 dic-.26 feb.-27
ERC2026 Europa Excelencia

12-may.-26

02-jun.-26

 oct.-26 dic.-26
CR32026 Certificado R3

19-may.-26

09-jun.-26

 feb.-27 mar.-27
CEX2026 Centros de excelencia “Severo Ochoa” y Unidades “María de Maeztu”

27-may.-26

17-jun.-26

 mar.-27 may.-27
RED2026 Redes de Investigación

10-jun.-26

01-jul.-26

 feb.-27 may.-27
PCI2026-2 Proyectos de Colaboración Internacional 2

05-oct.-26

19-oct.-26

 nov.-26** dic.-26
PTA2026 Contratación Personal Técnico de Apoyo

08-oct.-26

29-oct.-26

 may.-27 sep.-27
PTR2026 Plataformas Tecnológicas

20-oct-26

10-nov-26

 abr.-27 jun.-27
PID2026 Proyectos Generación de Conocimiento

03-nov.-26

24-nov.-26

 jul-.27 nov.-27
PTQ2026 Programa Torres Quevedo

05-nov.-26

26-nov.-26

 jun-.27 oct.-27
RYC2026 Programa Ramón y Cajal

10-nov.-26

10-dic.-26

 jul.-27* dic.-27
JDC2026 Programa Juan de la Cierva

12-nov.-26

3-dic.-26

 jun.-27 nov.-27
CPP2026 Proyectos de colaboración público-privada

12-ene.-27

02-feb.-27

 jul.-27 nov.-27
DIN2026 Contratación predoctoral “Doctorados Industriales”

13-ene.-27

04-feb.-27

 jul-.27 oct.-27
* Fecha correspondiente a Propuesta de Resolución Provisional de personas seleccionadas
** Fecha correspondiente a la Propuesta de resolución

¿Hasta cuándo es válido este calendario?

El calendario de convocatorias se actualizará regularmente ya que puede sufrir cambios por situaciones sobrevenidas. Puedes estar al día de las convocatorias e informado/a sobre los posibles cambios que se produzcan suscribiéndote a la newsletter semanal en nuestra página web www.aei.gob.es. También puedes acceder a información actualizada través de nuestras redes sociales

En el siguiente enlace puedes descargar la versión PDF:
