Calendario completo de las ayudas a investigadores de la Agencia Estatal de Investigación
La Agencia Estatal de Investigación anuncia por primera vez el lanzamiento de un calendario anual completo con sus convocatorias. Este nuevo calendario de convocatorias ofrece a la comunidad científico-técnica una visión global de la planificación de ayudas prevista a lo largo de todo el año 2026. Al igual que ya se hizo el año anterior, cada convocatoria incluye las fechas exactas de apertura de cada una de ellas.
La iniciativa supone un avance significativo en la forma en que la AEI comunica su programación, facilitando que los potenciales beneficiarios puedan anticipar la preparación de sus propuestas.
Una herramienta centralizada y actualizada
Cada convocatoria incluida en el calendario cuenta con un enlace directo a la información detallada sobre cada una de las ayudas, lo que permite acceder de forma sencilla y centralizada a los requisitos, plazos y procedimientos de presentación.
El calendario de convocatorias se actualizará regularmente si hubiera cambios. Puedes estar al día de las convocatorias e informado/a sobre los posibles cambios que se produzcan suscribiéndote a la newsletter semanal en nuestra página web www.aei.gob.es. También puedes acceder a información actualizada través de nuestras redes sociales.
El objetivo de este calendario es informar a la comunidad científico-técnica de la planificación de las convocatorias en curso que aún no se han resuelto y de las que se publicarán próximamente.
En esta planificación se contemplan inversiones que realizará la Agencia Estatal de Investigación (AEI) con fondos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE) para financiar y cofinanciar las convocatorias gestionadas.
CALENDARIO PREVISTO DE LAS CONVOCATORIAS DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN ACTUALIZADO A enero 2026
|ACRONIMO
|CONVOCATORIA
|SOLICITUD
|PRP
|CONCESIÓN
|ATR2025
|Programa ATRAE
|
abr.-25
|ene.-26
|mar.-26
|CR3-2025
|Certificado R3
|
may.-25
|feb.-26
|mar.-26
|CEX2025
|Centros de excelencia “Severo Ochoa” y Unidades “María de Maeztu”
|
may.-25
|abr.-26
|jun.-26
|PDC2025
|Proyectos de Prueba de Concepto
|
jun.-25
|dic.-25
|feb.-26
|CNS2025
|Consolidación investigadora
|
jun.-25
|feb.-26
|abr.-26
|EQC2025
|Adquisición de Equipamiento Científico-Técnico
|
30-sep.-25
21-oct.-25
|mar.-26
|may.-26
|PTA2025
|Contratación Personal Técnico de Apoyo
|
08-oct.-25
29-oct.-25
|may.-26
|sep.-26
|PID2025
|Proyectos Generación de Conocimiento
|
20-nov.-25
16-dic.-25
|jul-.26
|nov.-26
|RYC2025
|Programa Ramón y Cajal
|
19-nov.-25
11-dic.-25
|jun.-26*
|nov.-26
|JDC2025
|Programa Juan de la Cierva
|
25-nov.-25
17-dic.-25
|jun.-26
|nov.-26
|PTQ2025
|Programa Torres Quevedo
|
27-nov.-25
18-dic.-25
|jun-.26
|oct.-26
|CPP2025
|Proyectos de colaboración público-privada
|
09-ene.-26
30-ene.-26
|jul.-26
|nov.-26
|DIN2025
|Contratación predoctoral “Doctorados Industriales”
|
13-ene.-26
17-feb.-26
|jul-.26
|oct.-26
|GPE2026
|Preparación y gestión de Proyectos Europeos y atracción de talento internacional
|
05-mar.-26
26-mar.-26
|sep-.26
|nov.-26
|PCI2026-1
|Proyectos de Colaboración Internacional 1
|
08-abr.-26
22-abr.-26
|jun-.26
|jul.-26
|ATR2026
|Programa ATRAE
|
23-abr.-26
04-jun.-26
|dic-.26
|feb.-27
|ERC2026
|Europa Excelencia
|
12-may.-26
02-jun.-26
|oct.-26
|dic.-26
|CR32026
|Certificado R3
|
19-may.-26
09-jun.-26
|feb.-27
|mar.-27
|CEX2026
|Centros de excelencia “Severo Ochoa” y Unidades “María de Maeztu”
|
27-may.-26
17-jun.-26
|mar.-27
|may.-27
|RED2026
|Redes de Investigación
|
10-jun.-26
01-jul.-26
|feb.-27
|may.-27
|PCI2026-2
|Proyectos de Colaboración Internacional 2
|
05-oct.-26
19-oct.-26
|nov.-26**
|dic.-26
|PTA2026
|Contratación Personal Técnico de Apoyo
|
08-oct.-26
29-oct.-26
|may.-27
|sep.-27
|PTR2026
|Plataformas Tecnológicas
|
20-oct-26
10-nov-26
|abr.-27
|jun.-27
|PID2026
|Proyectos Generación de Conocimiento
|
03-nov.-26
24-nov.-26
|jul-.27
|nov.-27
|PTQ2026
|Programa Torres Quevedo
|
05-nov.-26
26-nov.-26
|jun-.27
|oct.-27
|RYC2026
|Programa Ramón y Cajal
|
10-nov.-26
10-dic.-26
|jul.-27*
|dic.-27
|JDC2026
|Programa Juan de la Cierva
|
12-nov.-26
3-dic.-26
|jun.-27
|nov.-27
|CPP2026
|Proyectos de colaboración público-privada
|
12-ene.-27
02-feb.-27
|jul.-27
|nov.-27
|DIN2026
|Contratación predoctoral “Doctorados Industriales”
|
13-ene.-27
04-feb.-27
|jul-.27
|oct.-27
** Fecha correspondiente a la Propuesta de resolución
¿Hasta cuándo es válido este calendario?
El calendario de convocatorias se actualizará regularmente ya que puede sufrir cambios por situaciones sobrevenidas. Puedes estar al día de las convocatorias e informado/a sobre los posibles cambios que se produzcan suscribiéndote a la newsletter semanal en nuestra página web www.aei.gob.es. También puedes acceder a información actualizada través de nuestras redes sociales