Multitudinario adiós a Urbano González, deportista, emprendedor y cara visible de la ELA en León

Víctor, Juanjo Moro, Goyo, Carlos y Felipe (a la derecha), antiguos compañeros del baloncesto, llevaron a hombros el féretro de Urbano González.VIRGINIA MORÁN

La sociedad leonesa se volcó para despedir a Urbano González, rostro leonés de la lucha por los pacientes de ELA, emprendedor y deportista, que falleció el sábado 17 de enero a los 57 años, después de tres años y medio desde que fue diagnosticada de la cruel enfermedad.

El féretro entró en el santuario de La Virgen del Camino con honores. Bajo la imagen de la patrona de la Región Leonesa, de la que era devoto, antiguos jugadores y compañeros del equipo de baloncesto Elosúa León llevaron a hombres el ataúd.

Un ramo de rosas blancas y una fotografía del homenaje que recibió en el Palacio de los Deportes cuando ya avanzaba la enfermedad fueron la imagen de este luchador en su despedida. El templo se llenó con la multitud de personas que brindaron el cariño en tan duros momentos a su esposa, Ana Carlota Amigo, sus hijos, Érika y Urbano, y sus padres y hermanos.

Urbano González Escapa (17 de junio de 1968-17 de enero de 2026) deja honda huella de todas las etapas de su vida en la sociedad leonesa. En el baloncesto fue parte del equipo que colocó a León en la élite internacional de la liga ACB; como emprendedor contribuyó a la profesionalización y extensión de la apicultura en la provincia y fuera de sus fronteras a través de la empresa Urzapa, que continúa y ha formado a generaciones de apiculturores.

Como paciente de ELA (esclerosis lateral amiotrófica) su tesón y popularidad, con el apoyo permanente de Ana Carlota, han jugado un papel clave en dar a conocer la enfermedad y, especialmente, las necesidades de atención de unos pacientes que ven mermada su autonomía personal de día en día y precisan de apoyo durante 24 horas.

La voz de las Cuatro fantásticos, el equipo que Urbano formó con otros compañeros afectados por la ELA para luchar por mejoras, se oyó en el templo a través de un dispositivo electrónico. Su presencia en la primera fila con sus sillas de ruedas y adaptadores dejó constancia de la gratitud por todo el empeño que Urbano González ha puesto en defender la mejora de la atención y la dignidad de pacientes y familiares afectados por esta enfermedad sin cura.

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el concejal del PSOE en León, Vicente Canuria, diputados provinciales, deportistas destacados como Manolo Martínez, vecinos de Antimio de Abajo, el director de Fundos, Chema Viejo, y el director del Colegio Leonés, Manuel Belinchón, entre otras personalidades, asistieron al funeral que oficiaron cinco sacerdotes, entre ellos un dominico y el párroco de Antimio de Arriba.

Ana Carlota Amigo, su esposa, y sus dos hijos, Urbano y Érika recibieron el cariño colectivo de toda la sociedad leonesa allí representada. En nombre de la familia, Patricia y Miguel (Tito), hermanos de Urbano, agradecieron a las instituciones todo el apoyo brindado en las iniciativas solidarias, al igual que a las federaciones de baloncesto y deportivas en general y los Cuatro Fantásticos.

Al finalizar las exequias el teFumplo resonó con el himno a la Virgen del Camino. Un gesto de devoción y de leonesidad de un hombre inolvidable que ha multiplicado el tiempo que le ha dado la enfermedad con todo tipo de aportaciones para mejorar su entorno. Descanse en paz.