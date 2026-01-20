Los reyes llegan a la zona del accidente ferroviario

El rey Felipe VI (c) y la reina Letizia (d) escuchan las explicaciones junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno (i) y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (c-atrás) durante su visita la zona en la que se produjo el pasado domingo el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que ha dejado al menos 41 víctimas mortales. EFE/ J.J. Guillén.

Los reyes están ya en la zona del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz (Córdoba), donde están conociendo los trabajos que se desarrollan por parte de los diferentes equipos de emergencia y seguridad desplegados.

Felipe VI y la reina Letizia han llegado a las 12.30 horas al puesto de mando ubicado junto al tren Iryo que descarriló primero, acompañados de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el ministro de Transportes, Oscar Puente, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, entre otras autoridades.