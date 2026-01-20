Las auroras boreales tiñen de rosa el cielo de Riaño, en fotos

Auroras boreales captadas desde el Mirador del Alto Valcayo en Riaño.JORGE ESCANCIANO

Durante esta noche del lunes al martes se han observado auroras boreales en los cielos de diversas zonas de España, entre ellos León y Castilla-La Mancha.

Este tipo de fenómenos luminosos, normalmente asociados a regiones cercanas al círculo polar, solo pueden observarse desde latitudes medias cuando se producen episodios intensos de actividad solar.

Si bien La Tierra experimentó una breve tormenta geomagnética de nivel 5 en 2024, esta vez la actividad solar que la provocó fue técnicamente la más sostenida e intensa desde las tormentas del Halloween de 2003, informó el Centro de Predicción del Clima Espacial.

Esta tormenta geomagnética, causada por una llamarada solar masiva y un aumento sostenido de la intensidad de la actividad solar, amplió los límites de la aurora boreal más hacia el sur, ya que afectó el campo magnético de la Tierra.

No obstante, los expertos advierten que si bien el espectáculo visual es impresionante, una actividad solar de tan alta intensidad conlleva riesgos para la infraestructura moderna, incluidas posibles interrupciones en las comunicaciones satelitales, las señales GPS y las redes eléctricas.

El fotógrafo de naturaleza Jorge Escanciano captó desde el Mirador del Alto Valcayo en Riaño este fenómeno que tiñó de rosa el cielo leonés. "Si bien a simple vista apenas se puede diferenciar un resplandor rojizo muy leve, a través de las cámaras de fotos podemos revelar una realidad distinta", destaca Escanciano.