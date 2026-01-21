El baile de la integración de Down León cumple 18 años

Pablo y Paula, pareja de baile en primer plano, con el grupo de Down León Amidown.VIRGINIA MORÁN

Treinta años de Down León Amidown y 18 en danza. El baile forma parte del ADN de esta asociación leonesa dedicada a las personas con síndrome de Down y otras diversidades funcionales intelectuales. Una veintena de jóvenes mueve el esqueleto todas las semanas en la academia de baile Rumballet. La cifra aumenta de año en año —Mariano está impaciente por empezar esta semana— debido al éxito de la experiencia que empezó en 2008 con un convenio de colaboración.

Si se piensa en lo que ha cambiado la sociedad en estos tres lustros es posible hacerse a la idea de la innovación social que supuso este proyecto inclusivo cuando la integración de las personas con discapacidad era todavía muy incipiente.

Salsa, bachata, merengue, sevillanas, tango, pasodoble y flamenco, danza moderna... la variedad de ritmos que dominan los chicos y chicas de Amidown no está al alcance de cualquiera. Se nota que el baile les apasiona y la mayoría lo practican desde la infancia.

El domingo 25 de enero desplegarán toda su gracia en la gala benéfica 2026 de la Escuela de Baile Rumballet a beneficio de Amidown, que se celebra este domingo 25 de enero en el Palacio de los Deportes a partir de las 18.30 y hasta las 21.00 horas.

«El baile es lo mío, lo llevo en el corazón», asegura Paula, cuya destreza deslumbra en todos los palos. «Es por mi abuela Antonia, que era de Vilches, y siempre estaba cantando y bailando. Se murió muy pronto y no la conocí, pero heredé su sangre», dice la joven. «Es el sol que ve, de pequeña y de mayor», añade. Paula baila con el grupo de los viernes de Amidown y el miércoles va a clases avanzadas de flamenco con un grupo inclusivo.

Ignacio es otro de los jóvenes que se decanta por las sevillanas y el flamenco. «Me gusta cantar y bailar», apostilla. «Voy muy contento, siento bienestar», añade. Nadie tiene nervios por la actuación del domingo. Lo que hay son muchas ganas. «En Amidown tenemos capacidad para bailar delante de la gente», dice Andrea, muy segura, para animar al público leonés a acudir a la gala. «Que vengan a vernos, que bailamos muy bien», dice otro compañero. «Y luego que se animen a bailar con nosotros», invita María.

Cuando baila «se motiva el cuerpo», asegura Andrés, un fan de los pasodobles para los que hace pareja con Natalia. «Me gustan todas las canciones», apostilla. La banda sonora de la serie Big time rush está entre las favoritas de Pablo, cuya pareja oficial (de baile y de amores) es Paula. «Es muy romántico», dicen sus compañeros. Con Natalia hace le intercambio de parejas en pasodobles y bachata. Andrés y Natalia son los protagonistas del cartel de la gala de este año.

La monitora de Amidown, Eva, apunta la importancia que tiene el deporte «para el desarrollo actual y futuro». El baile es «motivador» y «les viene muy bien para trabajar la memoria del movimiento y el ritmo», añade. Es una actividad que les da mucha satisfacción y favorece nivel de concentración, flexibilidad, memoria, socialización y coordinación, apostilla la presidenta de la asociación, Mamen Pardo.

Durante toda la semana, las sesiones de baile de Rumballet son motivo de conversación en las actividades a las que acuden a Amidown. Fue muy sonada la canción «Madre tierra» de Chayanne, que es casi un himno del grupo. El baile no tiene edad en Amidown. Rubén Calleja o Andrea Herrero son algunas de las personas vinculadas a la asociación que se han reenganchado al baile, aunque por las mañanas trabajan en Alzhéimer León y Leroy Merlin, respectivamente.

La gala «tiene como finalidad dar visibilidad y normalización para nuestros chicos y chicas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, que les conozcan en todas sus facetas y sobre todo que vean que pueden hacer lo mismo que la gente sin discapacidad y muchas veces incluso mejor», señala Mamen Pardo.

La primera gala se celebró en 2009. En la gala de este año participa el alumnado de la escuela en León y del grupo del municipio de Valverde de la Virgen, incluidos los chicos y chicas de Amidown que reciben clases semanales de baile.

Down León Amidown agradece a la Escuela de Baile Rumballet «su continúa e inestimable colaboración con la asociación y con las personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual atendidas». La experiencia pionera tuvo su recompensa con el premio Martillo Solidario a Rumballet en 2013, que también es socio de honor. El baile de la integración continúa en Down con mayoría de edad.