Las muertes sextuplican a los nacimientos en León

Los nacimientos en Castilla y León suben, pero en este crecimiento no cuenta la provincia de León, que según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este miércoles el número de falecidos hasta el 28 de diciembre sextuplica a los nacimientos contabilizados hasta noviembre.

Castilla y León ha registrado un ligero aumento interanual del 0,44% en las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de noviembre de 2025 cuando se alcanzaron los 1.055 natalicios con un acumulado de 11.614. Estas cifras son inferiores al conjunto nacional, que ha crecido un 1,08% respecto al mismo periodo del pasado ejercicio, con un total de 27.436 y un acumulado de 294.629.

Por provincias, los nacimientos hasta noviembre han crecido en Ávila, Burgos, Soria, Valladolid y Zamora, mientras que desciende en las otras cuatro, León, Palencia, Salamanca y Segovia. En León nacieron 153 criaturas en noviembre, con un acumulado de 1.846 niños, ocho menos que en 2024 (-0,42%).

El número de fallecimientos registrados en Castilla y León hasta la semana 52, es decir, el 28 de diciembre de 2025, asciende a 29.138, lo que supone un 2,60% de incremento con respecto al mismo periodo del año anterior, con 739 muertes más.

Por provincias, solo en Palencia, Salamanca y Soria se registraron hasta el 28 de diciembre menos decesos que en 2024: en Palencia el acumulado es de 2.076 fallecimientos, un 0,02 % (igual cifra); en Salamanca fueron 3.837, con un 1,42 % de caída (-55); y en Soria, 1.088, que suponen un 4,79 % menos que en año anterior (-55). Ávila ha acumulado hasta el 28 de diciembre 2.119 defunciones, un 4,38 % más (89); en Burgos han sido 4.360, un 10,30 % a mayores (410); en León, 6.142, un 1,52 % más (95); en Segovia, 1.668, un 3,81 % más (61); en Valladolid, 5.192, un 1,52 % (79); y en Zamora, 2.657, un 4,57 % (116).