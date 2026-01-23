Exposición sobre la FOP inspirada en el niño leonés Darío

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Claustro Abierto de los Capuchinos acogerá hasta el 22 de febrero la exposición solidaria FOP: La Alquimia del Cuerpo – Resiliencia de lo Vulnerable. La exposición está organizada por la Asociación Por Dos Pulgares de Nada.

La muestra nace de la historia de Darío, conocido como el pequeño astronauta de León, y reúne obras donadas por distintos artistas que convierten el arte en un gesto de cuidado, visibilidad y esperanza frente a la Fibrodisplasia Osificante Progresiva (FOP), enfermedad que parece el pequeño.

Por dos pulgares de nada es la asociación creada por los padres de Darío, un niño de La Pola de Gordón, único afectado en León con una enfermedad ultra rara que le provoca inflamaciones que se convierten en huesos extra, un segundo esqueleto. Desde el diagnóstico, la familia se ha movilizado, con gran apoyo de la ciudadanía leonesa, para visibilizar y recaudar fondos para la investigación.