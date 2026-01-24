Charla 'Cuida tu mente, cuida tu vida' el 29 de enero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de León, que encabeza Lourdes González, ha organizado una charla sobre salud mental bajo el título Cuida tu mente, cuida tu vida. Será impartida por la psicóloga Sara Alvado Fanjul el próximo 29 de enero a las 18:30 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Léon, ubicado en la calle Alfonso V, con entrada libre hasta completar aforo.

El objetivo de esta iniciativa que está dirigida al público general, es abordar la importancia del bienestar emocional de las personas y demostrar cómo la salud mental influye en las actividades de la vida cotidiana, profundizando en enfermedades como la depresión y la diferencia que hay entre la ansiedad y el estrés.

Prevención

La charla enseñará herramientas de prevención centradas en el autocuidado y la gestión emocional, con el fin de ayudar a los asistentes a identificar y regular sus emociones y prevenir los problemas de salud mental.

Para complementar la sesión, la ponente se encargará de mostrar la parte práctica mostrando técnicas de reestructuración cognitiva, terapia racional emotiva y técnicas de relajación y respiración, para poder utilizar en los momentos más complejos.