El Teléfono de la Esperanza recibió un 26,5% de mensajes de menores en 2025

El Teléfono de la Esperanza recibió en 2025 un total de 172.907 peticiones de ayuda, de las cuales se realizaron 134.602 intervenciones en crisis. La entidad ha registrado un incremento significativo en el uso de los canales digitales, con un aumento del 7,8 % en el correo electrónico y del 31% en el chat respecto a 2024. Este crecimiento no es solo cuantitativo, sino que permite observar quiénes están utilizando estos canales y para qué. En este sentido, los datos muestran que el chat se ha consolidado como un canal clave para la población joven.

El 26.54% de las atenciones realizadas por esta vía correspondieron a menores de 18 años, seguidos de jóvenes de entre 26 y 35 años (27,28 %) y de 19 a 25 años (17,1 %). Este perfil adquiere especial relevancia si se atiende al tipo de demandas que llegan por este canal. El 19.37% de las intervenciones por chat estuvieron relacionadas con el riesgo suicida, frente al 6.51% de las llamadas en el caso del teléfono, siendo esta la única problemática en la que el chat supera a la atención telefónica. En el servicio telefónico, la soledad fue la problemática más atendida, el 10,47% del total.