La Seguridad Social lo advierte: estos son los motivos por los que podrías perder la pensión por incapacidad

La incapacidad permanente se erige como un pilar fundamental de la Seguridad Social para proteger a quienes ven limitada su vida laboral por accidentes o patologías. Sin embargo, es un error común considerar esta prestación como un derecho inamovible. Al cierre del pasado verano, más de un millón de personas en España recibían esta ayuda, cuya cuantía depende del grado de invalidez asignado. A pesar de su importancia, todas estas pensiones están supeditadas a un proceso de revisión constante por parte del organismo público, lo que implica que pueden ser modificadas o extinguidas si no se cumplen ciertos requisitos de forma estricta.

Uno de los factores de riesgo más determinantes es la realización de actividades laborales incompatibles. Aunque la normativa permite compaginar la pensión con un empleo, este nunca debe entrar en conflicto con las patologías que originaron la prestación. Iniciar una actividad cuyas funciones contradigan las restricciones médicas reconocidas es una de las vías más rápidas para la pérdida del beneficio. Del mismo modo, la mejoría del estado de salud constatada en las revisiones periódicas, que suelen realizarse cada dos años, puede motivar que el Instituto Nacional de la Seguridad Social decida rebajar el grado de incapacidad o eliminarlo por completo si considera que el trabajador ya es apto para el mercado laboral.

Más allá del estado de salud, existen compromisos administrativos que el beneficiario no debe ignorar bajo ningún concepto. La incomparecencia a las revisiones obligatorias, el rechazo injustificado a procesos de rehabilitación o la detección de errores en el proceso inicial de concesión pueden derivar en la suspensión del derecho. Además, el sistema actúa con contundencia ante cualquier indicio de fraude para mantener la ayuda. Por último, conviene recordar que ciertos beneficios adicionales, como el incremento del 20% en la incapacidad total para mayores de 55 años, son temporales y se extinguen al encontrar un nuevo empleo o al alcanzar la edad ordinaria de jubilación, momento en el que la prestación se convierte legalmente en una pensión de jubilación convencional.