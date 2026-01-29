Más de 54.000 familias solicitan la ayuda para gafas

Publicado por A. Torices Madrid Creado: Actualizado:

El Plan Veo, creado en diciembre pasado por el Ministerio de Sanidad, parece que tiene tirón. En el primer mes de funcionamiento, el programa para subvencionar con hasta 100 euros la compra de gafas o lentillas graduadas para chicos menores de 16 años ya ha recibido las solicitudes de ayudas de más de 54.000 familias españolas. El programa, que echó a andar el 16 de diciembre y durará todo 2026.

Sanidad desarrolla el Plan Veo en colaboración con el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO), que es quien tramita las solicitudes, y cuenta con la participación y adhesión de 6.863 ópticas en todo el territorio, que son casi el 70% de todas los existentes. El 14 de enero, un mes después de la puesta en marcha del programa, 54.083 menores de 16 años habían solicitado acceder al Plan Veo, según los datos del Ministerio de Sanidad. De ellos, 32.309, sobre el 60%, tienen ya su expediente aprobado por el CGCOO, mientras que el resto se encuentra en fase de validación. Del total de expedientes aprobados, el 56% corresponde a niñas y el 44% a niños. Para lograr la ayuda, el menor tiene que disponer de una receta con sus necesidades ópticas rubricada por un especialista. El 74,4% de los solicitantes ha sido derivado por un profesional de óptica-optometría de los establecimientos adheridos, el 15,3% por un experto en oftalmología del sistema sanitario público y el 10,3% por un experto en oftalmología del sistema privado. El grupo de edad con más beneficiarios es el de los 12 a 16 años (56,9%), seguido por el colectivo de 6 a 11 años (38,6%) y, en menor proporción, por los menores de 5 años (4,5%). La edad con mayor volumen de solicitudes corresponde a los 15 años, con 4.311 expedientes (13,4%). El producto más demandado ha sido las gafas graduadas, que representan el 85,2% de las ayudas concedidas, y los principales problemas detectados son el astigmatismo (43%), la miopía (31%) y la hipermetropía (24,6%). Todos los territorios españoles han tramitado ayudas en el primer mes del plan. Las comunidades con mayor número de solicitudes aprobadas son Andalucía (10.631), Comunidad de Madrid (8.178) y Cataluña (7.989), pero por número de peticiones realizadas en relación a los menores del territorio con derecho a ello, las autonomías con una mayor tasa de pedidos al plan por 10.000 habitantes son Galicia (129) y Castilla y León y Castilla-La Mancha, sobre un centenar.