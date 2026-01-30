El chef de El Capricho de Jiménez de Jamuz, premio Alimentos de España

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, entregó este jueves en el marco de la feria Madrid Fusión Alimentos de España 2026 el premio Alimentos de España a la Defensa del Producto a José Gordón, al frente del restaurante leonés El Capricho (Jiménez de Jamuz) por una trayectoria dedicada a la protección, valorización y promoción del producto y de la gastronomía ligada al territorio rural.

Planas subrayó que José Gordón es un «magnífico ejemplo de cómo defender el producto desde el respeto al territorio, a las razas ganaderas autóctonas y al trabajo del sector primario». El titular de Agricultura destacó que el proyecto del chef en León «demuestra que la excelencia gastronómica también se construye desde el mundo rural, generando valor, empleo y futuro». Gordón ha dedicado décadas al cuidado y selección del buey, trabajando con hasta 14 razas ganaderas autóctonas, algunas de ellas protegidas, y aplicando procesos artesanales de maduración prolongada de la carne, junto con la recuperación de vinos de bodegas familiares. Esta labor ha situado a El Capricho como un referente internacional de la gastronomía española. La entrega de este reconocimiento tuvo lugar en el marco de Madrid Fusión.