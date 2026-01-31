Las mamografías asistidas con IA detectan más tumores

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La mamografía asistida por inteligencia artificial (IA) identifica más cánceres durante las pruebas de detección y logra una reducción del 12 % en la tasa de los cánceres en el periodo entre dos revisiones, según un ensayo en el que participaron más de 100.000 mujeres suecas.

La investigación que publica The Lancet recoge los resultados del ensayo Masa, el primero controlado aleatorio que investiga el uso de la IA en un programa nacional de detección del cáncer de mama y revela que la mamografía asistida es más eficaz en muchos aspectos que la estándar.

En general, las estimaciones sugieren que entre un 20 % y 30 % de los cánceres de mama diagnosticados tras un cribado negativo y antes del siguiente programado (cánceres de intervalo) podrían haberse detectado en la mamografía anterior. Estos cánceres suelen ser más agresivos o avanzados que los detectados durante los cribados rutinarios, lo que dificulta su tratamiento eficaz.

Los resultados publicados este viernes, muestran que la mamografía asistida por IA obtuvo una reducción del 12 % en la tasa de esos cánceres de intervalo, «lo que constituye una prueba clave de la eficacia del programa de detección», indicó.

Mejora la detección precoz, reduce el número de cánceres agresivos o avanzados diagnosticados entre revisiones y podría ayudar a aliviar la carga de radiólogos, según la autora principal del artículo, Kristina Lång, de la Universidad de Lund (Suecia).

Sin embargo, pidió cautela para el uso de la IA en la asistencia sanitaria, utilizando herramientas probadas y con un seguimiento continuo» para garantizar que se dispone de datos fiables.