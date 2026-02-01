Erik Bruccia: de los fogones a la pasarela más codiciada

Publicado por María Martínez Peña León Creado: Actualizado:

Su abuela era modista, su madre abrió su propio negocio de prendas femeninas en pleno centro de la ciudad y ahora él, Erik Bruccia —su nombre artístico—, se ha convertido en el primer leonés que mostrará su colección de diseños en la Mercedes Benz Fashion Week de Jóvenes Talentos. Sin embargo, llegar hasta ahí no ha sido cuestión de suerte, sino de constancia y ambición.

El joven diseñador, de tan sólo 24 años, se crió con su abuela, con la que aprendió a cocinar y a coser. Según cuenta lleno de orgullo «ella es mi maestra global, desde que nací hasta ahora». Poco a poco, un niño que tenía nueve años empezó a interesarse por el mundo de la moda, a coger ropa de su armario y del de su hermano, y a pedir a su abuela que le customizara diferentes prendas, inspirado por los videoclips de los artistas que por la época le gustaban.

Cuando creció, decidió estudiar cocina y ejerció de ello, una experiencia que asegura que le brindó «disciplina». Y fue gracias a su empeño y su trabajo en la gastronomía cuando consiguió invertir en ropa y comprar prendas que estaban en tendencia, hasta que pensó: «Me gasto mucho dinero en ropa, ¿por qué no creo mi propia línea?».

Un burro con algunos de sus diseños.ERIK BRUCCIA

Pero la idea original surgió con un amigo durante la pandemia del covid-19, y decidieron probar: «Empecé a estudiar y a investigar. Cogía el papel y el lápiz todos los días, mandamos correos a miles de empresas, incluso de países extranjeros y cuando terminaron las restricciones, viajamos a Portugal para conseguir telas de algodón y a Bilbao, donde había una buena empresa de impresión», explica. De ahí nació su primera marca: Phill Der, de la que lanzaron una primera colección que tuvo un gran éxito. Y aunque llegó a salir una segunda colección de la línea, los caminos de los socios se separaron y Erik decidió estudiar un Máster de Moda en Madrid.

«Me crie con mi abuela y aprendí a cocinar y a coser. Ella es mi maestra desde que nací hasta ahora»



Una época crucial en lo que sería la exitosa carrera del joven diseñador leonés, pues durante esos años, Erik trabajaba como cocinero, estudiaba y seguía esforzándose por sacar su marca. «Tenía 20 años, vivía en Madrid y no salía de fiesta. Me empecé a preguntar si estaba encerrado en mí mismo o incluso si tendría autismo». Y entonces, el destino le llevó hasta un TFG de la Universidad de Valladolid que hablaba de este trastorno, y del concepto efimos, el término en latín que hace referencia a «encerrarse en uno mismo». Una revelación quizás, pero una palabra que acabó convirtiéndose en su propia marca. Erik define su estilo como artesanía contemporánea con un punto introspectivo. En su proceso creativo, le gusta leer, leer y leer, hasta encontrar una historia que le apasione. Es entonces cuando busca fusionar esa idea con su marca, representándola con colores, materiales y hasta música.

Una de sus ‘figurillas’, borradores de los diseños.ERIK BRUCCIA

Después de probar y probar, diseñar en el papel y crear una ficha técnica sobre qué se necesita y cómo se debe hacer, se dispone a crear una campaña de fotografía y un dossier que podría servir para presentar sus proyectos.

Finalmente, y gracias a su aprendizaje autodidacta, fue la propia corporación de la Mercedes Benz Fashion Week de Jóvenes Talentos quien se puso en contacto con él para proponerle participar en esta edición, que tendrá fecha en marzo.

«Creo una moda introspectiva, un propio universo que habla de lo que significa encerrarse en uno mismo»

Erik presentará una colección muy enfocada en la naturaleza. «Quería representar la tribu de la marca, que se inspira en la figura de César Manrique, un artista lanzaroteño que fue pionero en entrelazar el arte con la naturaleza». Por eso, la propuesta que Bruccia llevará a la pasarela lleva el mensaje de lo sagrado de la naturaleza, y será representada por el personaje del chamán y otras figuras de una tribu. «Me siento ilsuionado pero quiero tener los pies en la tierra», ha asegurado.